Anunțuri false de chirii și locuri de muncă. Cum își păcălea victimele un bărbat din Botoșani

Un bărbat din Botoşani a devenit expert în fraude cu anunţuri publicate online. Fie publica false anunţuri de închiriere, fie spunea că face angajări şi le cerea potenţialilor viitori angajaţi, bani pentru eliberarea unor atestate inventate. După ultima înşelăciune, individul a fost însă prins şi arestat. Reporterul Observator, Angela Bertea vine cu mai multe informaţii despre acest caz şi ne spune cine a căzut în plasa escrocului.

Bărbatul în vârstă de 41 de ani a ajuns în spatele gratilor pentru o perioadă de 30 de zile, după ce ar fi publicat pe internet mai multe anunțuri fictive, prin care ar fi indus în eroare mai multe persoane pentru a obține diferite sume de bani.

Polițiștii din Botoșani au făcut zilele acestea și o percheziție la locuința bărbatului, de unde au ridicat mai multe probe. Potrivit anchetatorilor, în noiembrie anul trecut, suspectul ar fi postat un anunț fictiv privind închirierea unei garsoniere din municipiul Botoșani. Două persoane ar fi încheiat contracte de închiriere și i-ar fi dat bărbatului în total 3.500 lei pentru chirie și garanție, însă nu ar fi primit accesul în locuință și nici banii înapoi.

Mai mult, anul acesta, bărbatul ar fi publicat un anunț fictiv, prin care susținea că este administratorul unei societăți comerciale care oferă servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare și că angajează persoane necalificate. Un bărbat din Botoșani ar fi fost astfel indus în eroare și i-ar fi dat în mai multe rânduri suma totală de 2.500 lei. Banii ar fi fost pentru obținerea unui atestat de calificare, o vizită medicală și ulterior sub forma unui împrumut. Suma nu ar mai fi fost restituită. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru înșelăciune și abuz de încredere.

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