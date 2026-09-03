Pe Valea Jiului, foamea a scos lupii din munţi. Haita a ajuns până în mijlocul oraşelor, unde a găsit prada cea mai la îndemână: animalele de companie ale oamenilor. Zeci de mii de localnici trăiesc acum cu spaima că sălbăticiunile nu se vor opri la câini. Autorităţile se uită în legi şi ridică din umeri: lupul e specie protejată, iar orice intervenţie are nevoie de aprobarea Ministerului Mediului.

Oraşul din România terorizat de o lună de o haită de lupi. "Vin pe stradă pur şi simplu"

O haită de lupi terorizează de o lună de zile oraşul Petrila, de pe Valea Jiului. Animalele nu se mai sperie de nimic şi fac orice pentru o gură de mâncare. O femeie s-a trezit cu o pagubă de 4.000 de lei după un atac fulger, în plină noapte.

Oraşul Petrila, terorizat de lupi

"Pe noapte a intrat lupul. Am avut oile închise în şopru şi au intrat şi ne-au mâncat patru miei. A venit la 22:00, ce asta ni se pare strigător la cer, pentru că avem copii mici. Iarna când se face seară mai repede, ce facem? Ne e frică să ieşim afară din casă?", spune o martoră.

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Frica nu e din senin. Rămaşi fără hrană în pădure, lupii au ucis până şi câinii oamenilor.

Martoră: "Nu ia nimeni nicio măsură"

"Soţul meu mânca, l-a auzit lătrând şi dintr-odată a auzit un chiţăit şi nu a mai fost nimic. Nici măcar un fir de păr. În fiecare seară, se vede pe camere, cum coboară lupul. Şi nu ia nimeni nicio măsură. Ne e frică să mai stăm în curte. Vin pe stradă pur şi simplu.", explică o altă martoră.

110 oameni au semnat o cerere de relocare a haitei şi au dus-o la primărie. Dacă autorităţile nu se mişcă, spun că îşi fac dreptate cu mâna lor.

"Am făcut o sesizare la Agenţia de Mediu, agenţia ne-a răspuns că trebuie să facem, să organizăm împreună cu jandarmii, Poliţia Locală, acţiuni de alungare. Să vedem dacă, prin demersurile pe care le putem face, putem să obţinem de la Ministerul Mediului o autorizaţie de capturare sau pentru împuşcare.", a declarat Vasile Jurca, primar Petrila.

Cerere de relocare a haitei, semnată de 110 petrileni şi dusă la primărie

Lupul este protejat de lege şi nu există o procedură legală, aşa cum există la urs, de capturare sau de eliminare prin dispoziţia primarului. În plus, sălbăticiunile atacă în haită şi sunt greu de dezvăţat să-şi caute hrană în zonele locuite.

România are cea mai mare populaţie de lupi din Uniunea Europeană: între 2.500 şi 3.800 de exemplare.

Cea mai eficientă metodă de descurajare rămâne gardul electric, dar pot ajuta şi sistemele de iluminat pe senzori.