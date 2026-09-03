Am încheiat cea mai caldă vară din istorie în mare parte a Europei, dar ceea ce urmează va fi şi mai rău. Ne confruntăm anul acesta cu cel mai puternic fenomen El Niño din ultimii cel puțin 1.000 de ani, spun experţii, care vorbesc despre nivelul Godzilla - o poreclă care descrie intensitatea extremă.

El Niño este numele dat fenomenului climatic prin care, periodic, apa Oceanului Pacific în zona tropicală din apropierea coastei Americii de Sud se încălzeşte extrem de mult, ceea ce determină o încălzire rapidă a aerului de deasupra, dar şi o creştere puternică a umidităţii.

Ce ne arată studiul Organizaţiei Meteorologice Mondiale publicat chiar astăzi - că va fi unul dintre cele mai puternice fenomene El Niño din istorie, având în vedere că deja temperatura apei oceanice a crescut deja cu 2 grade peste valorile normale. Există probabilitate este de aproape 100% ca El Niño să persiste până în februarie 2027.

Când vor fi vizibile cele mai puternice efecte în România

Efectele cele mai puternice ar putea fi vizibile în România pe timpul iernii, însă impactul va fi diferit pe glob: unele zone vor avea inundații puternice, iar altele secetă și căldură extremă.

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În Europa şi România se estimează că vor fi temperaturile peste cele normale, cel puţin în perioada septembrie–noiembrie 2026, iar din punct de vedere al precipitaţiilor în România, vor alterna perioadele foarte uscate cu cele cu ploi şi ninsori abundente. Aşadar, cum spun şi specialiştii trebuie să fim pregătiţi pentru câteva luni cu fenomene meteo extreme.