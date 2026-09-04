O profesoară de educație fizică din Marea Britanie, în vârstă de 30 de ani, este judecată după ce ar fi avut o relație sexuală cu unul dintre elevii săi, în vârstă de 16 ani. Potrivit procurorilor, femeia l-ar fi salvat în telefon sub numele "Numărul 8", o presupusă metodă de a ascunde identitatea adolescentului.

O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii - Sursa: X/ @TheGNPE

Bronwen James, fostă profesoară la Bitterne Park School din Southampton, este acuzată de patru infracțiuni de activitate sexuală cu un elev. Ea neagă toate acuzațiile, potrivit The Sun.

Profesoara este acuzată de patru infracțiuni de activitate sexuală cu un elev de 16 ani

Cazul este analizat de Winchester Crown Court, unde procurorii au susținut că relația dintre cei doi ar fi început după ce au început să comunice pe Snapchat.

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Potrivit instanței, situația ar fi ieșit la iveală după ce un elev a arătat unui profesor mai multe mesaje schimbate între James și adolescent.

Procurorul Edward Culver le-a spus juraților că mesajele indicau existența unei relații cu caracter sexual. El a afirmat că adolescentul ar fi fost identificat în telefonul profesoarei drept "Numărul 8", presupus pentru a-i ascunde adevărata identitate.

Bronwen James este profesoară de educaţie fizică în Marea Britanie şi are 30 de ani

Acuzarea susține că profesoara ar fi flirtat cu elevul înainte de a accepta să comunice cu acesta pe Snapchat. Ulterior, cei doi s-ar fi întâlnit în afara școlii.

Procurorii au declarat că James l-ar fi transportat cu mașina într-o zonă de pe malul apei din Southampton, iar ulterior adolescentul ar fi ajuns la locuința acesteia. Potrivit acuzației, între cei doi ar fi avut loc contacte sexuale în mai multe ocazii.

Instanța a mai auzit că femeia i-ar fi trimis adolescentului mesaje frecvente și i-ar fi spus că îl iubește și că ar vrea să plece împreună cu el.

Relația dintre cei doi ar fi început după ce au început să comunice pe Snapchat

După ce presupusa relație a fost descoperită, James a fost audiată de poliție. În declarația sa, aceasta ar fi susținut că fusese contactată de la un număr necunoscut și că adolescentul ar fi putut fi influențat de o altă persoană pentru a face acuzațiile.

Procurorul a prezentat cazul drept unul în care o persoană aflată într-o poziție de autoritate ar fi profitat de relația sa profesională cu un elev.

"Acesta este un caz despre o profesoară care și-a exploatat poziția pentru a se angaja în activități sexuale cu unul dintre elevii săi", a susținut acuzarea în fața juraților.

Bronwen James, din Chippenham, Wiltshire, contestă toate cele patru capete de acuzare.

Procesul continuă, iar femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanță.