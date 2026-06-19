Record istoric pentru România. Țara noastră a avut cea mai mare producție de energie solară de până acum: aproape 3.000 de MW. Mai simplu spus, soarele a acoperit aproape 75% din consumul de electricitate.

Mai exact la ora 12.33 de minute, producția parcurilor fotovoltaice de la noi din țară a ajuns aproape de pragul de 3.000 de megawați. Practic, fotovoltaicele au fost de departe prima sursă de producție din acel interval și au asigurat aproape trei sferturi din consumul național.

Ca să vă faceți o idee, cifra reprezintă producția a două centrale nucleare de tipul celei de la Cernavodă. La prima vedere, pare o veste bună, doar că, în intervalul în care am avut o producție istorică din fotovoltaice, România exporta energie, în loc să o stocheze și să o reinjecteze la aceste ore în rețea, când există un vârf de consum.

A exportat-o la un tarif de 74 de lei/MWh și a reimportat-o acum pe seară la un tarif de 20 de ori mai mare, adică de 1500 de lei/MWh . Practic, România nu poate profita de energia ieftină pe care o produce din cauza faptului că nu investim în stocare. Lucrul acesta nu ne arată altceva, decât ne indică cât costă, de fapt, să fii român.