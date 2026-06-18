Cât timp politicienii se ceartă, noi plătim. Preţurile cresc şi nu se mai opresc, iar pentru a face faţă cheltuielilor, oamenii caută metode de a reduce costul coșului lunar. Aşa că tot mai multe magazine vin cu o ofertă nouă: "cumperi mai mult, plătești mai puțin".

Tot mai multe magazine introduc discounturi progresive pentru sute de produse de bază, de la alimente la produse de curățenie.

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La un coş de cumpărături de 500 de lei, reducerile provenite din volumul mai mare ne pot aduce economii de 50 sau chiar 70 de lei, în funcţie de produsele incluse în promoţii.

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Cumpărător: Cu cât iei mai mult, cu atât este mai ieftin.

Reporter: Vă ajută să economisiţi?

Cumpărător: Da, ne ajută. Undeva la 20-30%.

Nu toţi clienţii cred că strategia de a cumpăra mai mult e bună.

"Dacă n-ai nevoie, atunci nu rezolvi nimic. […] 2-3 lei nu se simt. Chiar dacă zicem că preţurile sunt mari şi că veniturile sunt mici", spune alt cumpărător.

"Totul s-a scumpit atât de mult, încât nu ajută", a mai punctat cineva.

Alt magazin, acelaşi model.

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"E un mod de a promova produsele, mai ales că vedem că în contextul actual este o scădere a consumului. Avem inflaţie ridicată şi o creştere mai redusă a salariului, scădere de putere de cumpărare. Consumul suferă şi automat sunt retaileri care încearcă să se adapteze la această nouă situaţie", a spus Adrian Codîrlaşu, CFA România.

Specialiștii din retail spun că fenomenul ar putea lua amploare în următorii ani. Mai ales că toată lumea caută promoţiile. În România, consumul a scăzut cu aproape 6% în ultimele 4 luni.