În timp ce aleşii nu găsesc o cale să guverneze, românii au ajuns să-şi dea până şi economiile pe taxe şi impozite. Unul din doi spune că şi-au consumat în ultimul an banii pentru zile negre. Şi cei care mai au câte o rezervă recunosc că plătesc prea mult la buget.

8 din 10 cred că statul ne bagă prea adânc mâna în buzunar, iar suprataxarea nu se reflectă şi în viaţa de zi cu zi. Nici nu prea are cum. Degeaba am mărit TVA la 21% dacă statul nu este capabil să adune efectiv aceşti bani. Conform Comisiei Europene, România rămâne ţara europeană cu cel mai mare deficit de încasare al TVA... la un nivel critic de 35% în 2025-2026.

Ce înseamnă asta? Că din 10 lei luaţi de la noi, 3 dispar pur şi simplu în economia neagră. Aşa că jumătate dintre români nu mai văd nici luminiţa de la capătul tunelului atunci când vine vorba despre impozite şi taxe.

Pe ce îşi consumă românii economille

Articolul continuă după reclamă

Revenind la banii albi pentru zile negre, studiul realizat de Centrul de Formare APSAP arată că 4 din 10 români spun că şi-au consumat mare parte din economii pentru a face faţă cheltuielilor din ultimii ani, în timp ce 15% spun că nu mai au deloc bani puşi deoparte.

Doar 5% dintre români mai reuşesc să economisească în ultimele 12 luni. Nici nu avem cum în condiţiile unei inflaţii de aproape 11%. Singura veste bună vine de la pompă unde preţurile carburanţilor s-au dus, ce-i drept, în jos.

Semnarea acordului dintre SUA şi Iran este "de vină", dar reducerile de accize impuse de Guvern în perioada de criză expiră la finalul lunii, iar asta ar putea însemna noi majorări.