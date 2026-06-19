Răsturnare de situație în cazul adolescentului de 14 ani înecat într-un iaz din Dorohoi, în timp ce era la scăldat cu mai mulţi prieteni. După ce iniţial au considerat că au de a face cu un accident, anchetatorii iau acum în calcul ipoteza unei crime.

După ce inițial cazul a fost tratat ca un tragic accident petrecut la scăldat, anchetatorii analizează acum informații care ar putea schimba radical cursul investigației. Potrivit datelor apărute în spațiul public, procurorii iau în calcul inclusiv ipoteza unei fapte violente, existând suspiciuni că băiatul ar fi fost împins spre moarte chiar de cei cu care se afla în acea zi la iaz.

Accident mascat în crimă?

Tragedia s-a petrecut luni după-amiază, când adolescentul, aflat la scăldat împreună cu mai mulți prieteni, a dispărut sub apă. Salvatorii l-au găsit la aproximativ 12 metri de mal, la o adâncime de peste doi metri. Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare timp îndelungat, însă viața copilului nu a mai putut fi salvată.

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În urma audierilor și a verificărilor efectuate după producerea tragediei, procurorii și polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în momentele premergătoare dispariției băiatului în apă. Ancheta vizează acum toate scenariile posibile, inclusiv varianta ca adolescentul să fi fost victima unei agresiuni.

Cazul a provocat un val de emoție în municipiul Dorohoi, cu atât mai mult cu cât victima se afla în sistemul de protecție a copilului. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă este vorba despre un accident sau despre o faptă penală care ar putea schimba complet încadrarea juridică a dosarului. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească, pe baza declarațiilor și a probelor administrate, circumstanțele exacte în care adolescentul și-a pierdut viața.