Cum îți schimbă emoțiile pofta de mâncare. Explicațiile unui specialist în psiho-nutriție

Singurătatea influențează nu doar starea emoțională, ci și relația pe care o avem cu mâncarea, de la pierderea poftei de mâncare până la episoade de alimentație compulsivă. Invitată la Observator 16, Anca Hâncu, specialist în psiho-nutriție, explică de ce apar aceste diferențe și cum emoțiile ajung să se reflecte direct în farfurie. Potrivit acesteia, felul în care percepem solitudinea poate determina atât alegerile alimentare, cât și echilibrul general al stilului de viață, transformând mesele luate singuri fie într-un moment de liniște și conștientizare, fie într-un mecanism de compensare emoțională.

Sunt foarte curioasă: de ce ne pierdem pofta de mâncare sau, dimpotrivă, de ce mâncăm mai mult atunci când suntem singuri la masă?

Anca Hâncu: Aici lucrurile sunt foarte nuanțate. Depinde de situația care ne aduce în această stare și de felul în care percepem singurătatea. Sunt persoane care stau în solitudine și se bucură de acest lucru, își ascultă propriile gânduri și trăiesc în liniște acel moment în care mănâncă. Dar sunt și persoane triste, afectate de singurătate, iar asta se reflectă și în farfuria lor.

Emoțiile noastre ajung și în farfurie. O persoană echilibrată va avea, de regulă, o alimentație echilibrată. O altă persoană poate încerca să umple prin mâncare un gol emoțional.

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Ar trebui să folosim perioada în care suntem singuri ca pe o oportunitate de a face mai multe pentru noi și pentru stilul nostru de viață. Să ne găsim mai multe surse de plăcere. Putem asculta muzică, putem pregăti frumos masa. De fapt, a găti pentru o singură persoană este chiar mai ușor. Îți alegi exact ce îți place, fără să mai fie nevoie să ții cont de preferințele altor oameni. Putem vedea și partea pozitivă a lucrurilor. Să ne prioritizăm și să avem grijă de noi.

Prezentator: Cum recunoaștem foamea fizică și foamea emoțională? Care este diferența dintre cele două?

Anca Hâncu: Foamea fizică este cea pe care o simțim atunci când organismul chiar are nevoie de hrană. O simțim în stomac, ne scade energia, devenim irascibili dacă nu mâncăm.

Prezentator: Simțim pur și simplu la stomac.

Anca Hâncu: Exact. În schimb, foamea emoțională apare atunci când, de fapt, am mâncat suficient în timpul zilei, dar ajungem seara singuri acasă și simțim nevoia de ceva dulce, de o înghețată sau de niște covrigei. Atunci nu mai vorbim despre foame fizică, ci despre una emoțională.

În loc să acoperim anumite emoții prin experiențe plăcute, prin activități care ne fac bine, încercăm să le acoperim cu mâncare. Mâncarea este o plăcere, dar nu trebuie să fie singura. Iar cantitatea face diferența dintre o masă sănătoasă și una nocivă.

Prezentator: Spuneai mai devreme ceva ce mi-a plăcut: ideea de a face lucruri pentru noi, chiar și atunci când suntem singuri. Asta ține și de conștientizare. Sunt curioasă dacă, uneori, mâncăm pentru a compensa lipsa de companie.

Anca Hâncu: Da, se întâmplă foarte des. Vin pacienți care îmi spun că deschid frigiderul și intră pe pilot automat. Mănâncă compulsiv.

Există pași prin care putem învăța să mâncăm conștient și responsabil. Să ne așezăm la masă și să fim atenți la acel moment. Să observăm gustul, mirosul și senzația de sațietate. Să știm când este momentul să ne oprim.

Dacă mâncăm cu telefonul în față sau cu televizorul pornit, atenția ne este distrasă. Iar creierul nu mai înregistrează pe deplin satisfacția acelei mese și va continua să caute altceva după aceea.

Prezentator: Vreau să ne amintim de mesele de familie de odinioară. Duminica era masa în familie. Aveau și ele rolul lor?

Anca Hâncu: Sigur că da. Dar mesele în familie pot fi înlocuite și de mese cu prietenii. Putem merge la restaurant, chiar și singuri, pe o terasă unde sunt oameni în jur și ne putem bucura de experiență.

Am văzut că tot mai multe persoane călătoresc singure. Nu este nici o realizare, nici un eșec. Este o experiență și o etapă a vieții. Uneori avem nevoie de liniște, alteori de mai multă socializare. Important este să luăm ce este mai bun din fiecare etapă și să facem lucruri pentru sănătatea noastră.

Trebuie să fim atenți și pentru că singurătatea poate deveni un punct de plecare pentru diferite dependențe. Controlul se poate pierde mai ușor decât credem.

Prezentator: Pentru o persoană care a realizat că are această problemă, ce nu ar trebui să aibă în frigider?

Anca Hâncu: În primul rând, dulciuri în exces. Dacă locuiești singur, nu mai poți spune că sunt pentru soț, soție sau copil.

În schimb, putem avea fructe sau variante mai sănătoase pentru ronțăit: bastonașe de morcov, castravete, țelină sau frunze de salată. Astfel înlocuim treptat obiceiul, fără să căutăm mereu aceeași plăcere alimentară.

Putem bea apă, apă minerală sau ceai. O persoană care locuiește singură are, de multe ori, mai mult timp pentru lectură, dezvoltare personală, informare sau sport.

Sportul este extrem de important. Persoanele active au un risc mai mic de a dezvolta comportamente compulsive și dependențe legate de alimentație.