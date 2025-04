România a avut cel mai mic consum de electricitate din istorie în ultimele patru zile, dar, cu toate acestea, am importat, pentru că era mai ieftin. În plus, producţia din surse fotovoltaice, cu preţ mic, a fost atât de mare, încât statul a închis aproape toate centralele. Diferenţa de preţ nu se vede, însă, şi în facturi. Mai avem cel puţin cinci ani de aşteptat până scad şi la noi tarifele, a explicat ministrul Energiei pentru Observator.

Producţia de electricitate prea mare faţă de consumul scăzut, o treime dintr-o zi obişnuită, putea provoca pene curent. Ca să evite aşa ceva, Transelectrica a oprit mai multe centrale.

"A fost minimul istoric, undeva la 2.500 de megawaţi. A fost un risc de dezechilibru în sistem, a trebuit să reducem foarte mult producţia. De aceea aţi văzut o producţie în Hidrocentrale foarte mică, câteva sute de megawaţi, de asemenea în termocentralele pe cărbune au fost câteva sute de megawaţi", spune Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

Ministrul Energiei anunţă când scad facturile

În această perioadă, doar Centrala Nucleară de la Cernavodă a funcţionat la capacitate maximă. Asta, desigur, din cauza complexităţii prin care funcţionează reactoarele nucleare. Aşa că, cele două Unităţi au produs, împreună, aproximativ 2.600 de megavaţi pe oră, deci numai ele au putut furniza energia necesară pentru toată ţara.

România are şase surse de electricitate. Cea mai ieftină este produsă de hidrocentrale, urmată de sistemele solare şi eoliene. Gazul şi cărbunele produc cea mai scumpă energie. În ciuda consumului redus din ultimele zile, România a trecut la importuri.

"Din cauza preţurilor mai crescute la gazul natural, din cauza costurilor, certificatelor de emisie, este de multe ori mai scump să producem pe bază de cărbune, uneori chiar şi de gaz în România, decât să importăm energie produsă de vecini, mai ieftin, mai ales când ea este regenerabilă", spune Mihnea Cătuţi - director executiv Energy Policy Group.

"Preţul pe piaţa energiei, în general, este setat de principiul preţului marginal. Dacă eu mă închid pe piaţă cu cărbune, practic energia nucleară în ziua respectivă se vinde la preţul la care se închide cărbunele, foarte scump", spune Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

Preţurile la electricitate şi gaz natural, plafonate doar până la sfârşitul lui iunie

România produce de la an la an tot mai multă electricitate, dar facturile rămân la fel de mari pentru că nu aveam infrastructură necesară ca să importăm masiv energie ieftină din Vestul Europei. În plus, din cauza războiului, nu mai putem cumpăra nici din Ucraina, care avea tarife bune.

"Energia ieftină produsă nu ajunge până în Estul Europei. Şi în zona noastră de Est este un deficit de energie. În fiecare an va fi tot mai bine, dar cred că în 5, 6 ani de zile România va fi o putere în sectorul energetic regional, vom fi pe cont propriu", a continuat să explice ministrul Energiei.

Preţurile la electricitate şi gaz natural mai sunt plafonate doar până la sfârşitul lui iunie, după care tariful kilowattului s-ar putea dubla.

