La final de an, furnizorii de energie se întrec în tarife care ne promit facturi finale mai mici. Un operator chiar oferă un preţ sub un leu pe kWh, o premieră de când a dispărut plafonarea. Totuși, e bine să verificăm cu atenție condițiile, pentru că, atunci când o ofertă sună foarte bine, detaliile fac diferența.

În primul rând este foarte important să ne uităm la condiţiile ofertelor, nu doar la preţul afişat, ci şi la perioada de valabilitate a promoţiei.

De exemplu, furnizorul Nova Power & Gas oferă în prezent cel mai mic preţ, de 0,99 lei pe kWh, sub cel al Hidolectrica. Însă acest preţ este valabil doar patru luni, în perioada martie-iulie 2026. Ulterior preţul devine variabil.

Pe locul 2 în topul ofertelor se află Hidolectrica, cu 107 lei/kWh. Însă diferenţa faţă de alţi funrizoti începe să se reducă, chiar dacă Hidrolectrica are avantajul de a produce cel mia ieftin curent din România.

Articolul continuă după reclamă

PPC Energie are o ofertă pentru 3 ani un preţ de 1,25 lei/kWh. Oferta este valabilă până la 31 ianuarie 2026.

Urmează Electrica Furnizare cu un preţ de 1,31 lei/kWh şi E.ON Energie cu 1,33 lei/kWh. Engie oferă gratis 100 de kWh şi ulterior un preţ fix de 1,35 lei/kWh, până în septembrie 2027.

Imediat după ce a dispărut plafonarea din vară, majoritatea furnizorilor aveau un preţ ce se situa în jurul a 1,5 lei/kWh.

Lucia Cujbă Like În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români? ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Plecaţi din oraş pentru petrecerea de Revelion? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰