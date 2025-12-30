Video Furnizorii de energie se întrec în oferte la final de an: Un operator coboară prețul sub 1 leu/kWh
La final de an, furnizorii de energie se întrec în tarife care ne promit facturi finale mai mici. Un operator chiar oferă un preţ sub un leu pe kWh, o premieră de când a dispărut plafonarea.
Totuși, e bine să verificăm cu atenție condițiile, pentru că, atunci când o ofertă sună foarte bine, detaliile fac diferența.
În primul rând este foarte important să ne uităm la condiţiile ofertelor, nu doar la preţul afişat, ci şi la perioada de valabilitate a promoţiei.
De exemplu, furnizorul Nova Power & Gas oferă în prezent cel mai mic preţ, de 0,99 lei pe kWh, sub cel al Hidolectrica. Însă acest preţ este valabil doar patru luni, în perioada martie-iulie 2026. Ulterior preţul devine variabil.
Pe locul 2 în topul ofertelor se află Hidolectrica, cu 107 lei/kWh. Însă diferenţa faţă de alţi funrizoti începe să se reducă, chiar dacă Hidrolectrica are avantajul de a produce cel mia ieftin curent din România.
PPC Energie are o ofertă pentru 3 ani un preţ de 1,25 lei/kWh. Oferta este valabilă până la 31 ianuarie 2026.
Urmează Electrica Furnizare cu un preţ de 1,31 lei/kWh şi E.ON Energie cu 1,33 lei/kWh. Engie oferă gratis 100 de kWh şi ulterior un preţ fix de 1,35 lei/kWh, până în septembrie 2027.
Imediat după ce a dispărut plafonarea din vară, majoritatea furnizorilor aveau un preţ ce se situa în jurul a 1,5 lei/kWh.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰