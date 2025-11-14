Banca Națională a României revizuiește inflația la 9,6% pentru 2025. Guvernatorul Mugur Isărescu a declarat că eliminarea plafoanelor la energie, creșterea accizelor şi presiunile salariale au accelerat inflaţia. De asemenea, a subliniat că eforturile sunt în curs pentru a evita intrarea economiei în recesiune, cursul euro nu va coborî sub 5 lei, iar o trecere la majorarea TVA ar afecta puternic categoriile vulnerabile.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară.

Isărescu: Inflația a accelerat din cauza eliminării plafoanelor la energie și creșterii TVA

"Rata anuală a inflaţiei a accelerat în trimestrul 3 - 2025 datorită următorilor factori: s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică, au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor. Apoi, am avut o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare, în special în industria alimentară, la serviciile de piaţă şi am avut şi o continuare a tendinţei ascendente a anticipaţiilor inflaţioniste pe termen scurt, în sensul temperării creşterilor de preţ, avem o temperare a cererii de consum, apoi o evoluţie echilibrată, să-i spunem benignă, în ceea ce priveşte cotaţiile internaţionale ale petrolului şi s-a beneficiat şi de corecţii consistente în sensul scăderilor la preţurile legumelor şi fructelor", a afirmat guvernatorul BNR.

El a explicat efectul pe care eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate l-a avut asupra ratei anuale a inflaţiei.

"Eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate în iulie a avut un efect direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflaţiei. Apoi, tariful mediu pentru consumatorii casnici şi preţul en gros la energie electrică arată că, şi după aceste creşteri, preţurile sau nivelul tarifului se înscrie relativ în ceea ce constatăm a fi pe piaţă, dar nu întrevedem majorări suplimentare", a declarat Mugur Isărescu.

"Inflaţia va rămâne undeva în jur de 9%, după care va scădea mai mult"

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a anunţat că sunt luate măsuri care să nu accentueze intrarea economiei în recesiune şi că se face acest efort de a da "inflaţia în jos", păstrând actuala rată de dobândă de politică monetară, el adăugând că acestea nu sunt lucruri uşoare nici pentru BNR.

"Inflaţia va rămâne undeva în jur de 9%, după care va scădea mai mult, conform comunicatului. Am ajuns la un platou. Vedem pozitiv şi faptul că nu s-a depăşit 10%, era un prag mai degrabă psihologic", a transmis Mugur Isărescu.

"Încercăm să nu accentuăm intrarea economiei în recesiune"

Mugur Isărescu a fost întrebat cum percepe Produsul Intern Brut în trimestrul 4 şi anul viitor, în condiţiile în care în trimestrul trei s-a înregistrat o scădere de 0,2%, care nu înseamnă recesiune, dar poate fi un semnal de alarmă.

"Poate fi un semnal de alarmă în sensul că se adevereşte ceea ce era de aşteptat. Când iei asemenea măsuri de corecţie fiscală se reduce cererea internă, cererea de consum, toată lumea vorbeşte despre acest lucru şi, bineînţeles, activitatea economică scade. Dar ceea ce încercăm să facem, împreună cu Guvernul, pentru că este vorba de un program comun, corecţia este fiscală, dar şi noi ne adaptăm politicile monetare în funcţie de această corecţie, e vorba şi de un program de corecţie care este sprijinit de Uniunea Europeană, să evităm recesiunea", a afirmat Mugur Isărescu.

El a subliniat că se iau măsuri pentru ca economia să nu intre în recesiune.

"Nu este uşor, în general, când încerci să ieşi dintr-o politică prociclică, şi asta facem acum, încercăm să ieşim dintr-o politică prociclică, pe parcursul a doi-trei ani de zile s-a tot stimulat cererea şi, până la urmă, am ajuns să stimulăm producţia pe plan extern. Asta a însemnat lărgirea deficitului. Pentru început tot prociclic eşti, poţi să te dai peste cap, să încerci diverse combinaţii. Important este ca această prociclicitate să nu fie accentuată. De aceea, încercăm să nu accentuăm intrarea economiei în recesiune. Facem acest efort să dăm inflaţia în jos, păstrând actuala rată de dobândă de politică monetară, ceea ce nu este uşor nici pentru noi", a explicat guvernatorul BNR.

El a subliniat că pentru tot anul creşterea economică va fi pozitivă.

"Vă spun acum pe bază şi de speranţă, şi de experienţă proprie: nu cred că vom avea două luni de creştere negativă, ceea ce ar defini recesiunea. Dar, oricum, şi în această variantă, să zicem că şi în trimestrul 4 faţă de trimestrul 3 o să avem ceva cu minus, pentru întreg anul creşterea economică este pozitivă, ceva în jur de 1%. Acum este 1,5% parcă", a declarat Isărescu.

Isărescu, despre o posibilă majorare a salariului minim

Guvernatorul BNR a afirmat trebuie multă precauţie în legătură cu o posibilă majorare a salariului minim de anul viitor.

"Sunt precaut. Este o decizie politică. În esenţă, ministrul de Finanţe s-a exprimat foarte clar, spunând că trebuie să ne uităm şi la majorările din ultimii ani ale salariului minim, care au fost substanţiale. Deci, până în anul 2025. Şi, pe de altă parte, eu înţeleg că impozitarea care s-a aplicat, fiind regresivă, îi afectează pe cei cu salariile, cu veniturile mici. Dar aici trebuie multă precauţie. Şi înclin pe această precauţie. Dar decizia este politică. Mai mult de-atâta nu îmi permit să spun", a afirmat Mugur Isărescu.

Isărescu, despre o psibilă creştere a TVA

Mugur Isărescu a declarat că nu crede că se va majora TVA deoarece nu sunt motive pentru o asemenea măsură. El consideră că, dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar fi afectate şi mai mult păturile sărace.

"Eu nu cred că se va majora TVA-ul. Nu avem motive să-l majorăm. El este şi un impozit regresiv, ar afecta foarte mult păturile mai sărace. Dar, citind tot ce apare prin presă şi la unii analişti, se uită un singur lucru: că în prezent, cu numai trei luni de aplicare a acestui program: august, septembrie, octombrie, direcţia este chiar foarte bună faţă de datele reale, că toată lumea se uită la ceea ce fusese raportat. Or, raportările nu erau chiar solide. Erau făcute pe baza unui program bugetar care era uşor depărtat de realitate. Eu cred că termenul în care se fac judecăţi, că va trebui să mai facem, să mai dregem, termenul de trei luni este mult prea scurt ca să ne repezim să spunem: nu merge sau merge prost. Mai trebuie să mai aşteptăm câteva luni. Direcţia în care funcţionează sau merge acest program este pozitivă şi veniturile, deci nu ar trebui numai să reducem cheltuielile la anul, vor creşte veniturile, pentru că o bună parte din veniturile anului 2025 s-au bazat pe un TVA redus, pe accize reduse şi aşa mai departe", a declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR: Euro nu are cum să coboare sub 5 lei

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că moneda euro nu are cum să mai coboare sub pragul de 5 lei şi a precizat că, din vară, BNR aproape că nu a mai intervenit asupra cursului.

"Poate este o dorinţă, dar nu are cum să mai coboare sub 5 lei. Am spus că exista o perioadă de relativă stabilitate a cursului, determinată, pe de o parte de intrările de capital, ca şi intrări de fonduri europene. Pot să fac o declaraţie pe care, de regulă, nu o fac şi nu o facem, nimeni la Banca Naţională, o să vă spun că din vară aproape că nu am mai intervenit. Am intervenit de câteva ori şi am cumpărat valută ca să putem menţine această relativă stabilitate", a spus Isărescu.

Mugur Isărescu a explicat că piaţa valutară este stabilă şi că nu sunt motive pentru a fi tulburată.

