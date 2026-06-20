Este mai ieftin să faci piața în provincie decât în București? Observator a făcut experimentul. Am cumpărat exact aceleași fructe și legume din Piața Obor și dintr-o piață din Medgidia, apoi am comparat costurile. Rezultatul: în provincie, același coș a fost mai ieftin cu aproape 20 de lei. Economiștii explică diferențele prin puterea de cumpărare mai mare din Capitală, unde și salariile sunt considerabil mai mari.

Luăm salată şi ceapă verde, pătrunjel şi o legătură de usturoi uscat. 20 de lei au costat verdeţurile. Roşiile au preţuri diferite: la 10 lei, la 8 lei, dar şi ceva mai scumpe. Le alegem pe cele mai ieftine, 8 lei, plus castraveţi şi ardei. Cumpărăm aceleaşi legume şi din provincie, dintr-o piaţă din Medgidia. Cartofii noi costă aici doar 2,5 lei, faţă de 4 lei, la Bucureşti. Şi fructele sunt mai ieftine în provincie.

Preţurile pentru fructele şi legumele româneşti ar putea să scadă în lunile următoare

În Piaţa Obor din Bucureşti cele mai scumpe cireşe costă 30 de lei kg, dar există şi sortimente care se vând cu 25 sau 20 de lei kg. Pe căpşuni am dat 18 lei, acelaşi preţ pe care îl plătesc şi cei din Medgidia, iar pe caise 15 lei, adică dublu faţă de provincie. Cât a fost totalul? Toate cumpărăturile făcute azi în Piaţa Obor, roşii, castraveţi, cartofi, ardei, verdeţuri, dar şi cireşe, căpşuni şi caise m-au costat 102 lei. Am cumpărat exact acelaşi produse din această piaţă din Medgidia iar costul total a fost de 84 de lei, deci mai ieftin decât în Capitală.

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Explicaţia? "Puterea de cumpărare pune presiune pe preţuri. Cu alte cuvinte, atunci când oamenii au mai mulţi bani, preţurile vor fi mai mari. Asta fiind regula generală. Care ne duce spre o medie a preţurilor în Bucureşti care poate să fie şi cu 20-25% mai mare decât într-un oraş de provincie", a declarat Christian Năsulea, profesor de economie. În Bucureşti, salariu mediu net depăşeşte 7.000 de lei. În Constanţa, e sub 5.000 de lei. Preţurile pentru fructele şi legumele româneşti ar putea să scadă în lunile următoare, pe măsură ce producţia va fi mai mare.