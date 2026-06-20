A venit primul val de caniculă al verii. Temperatura resimţită a fost de 38 de grade, azi, în vest. Iar duminică, când solstiţiul aduce 15 ore de lumină, ne aşteptăm la peste 35 de grade la umbră, în jumătate de ţară. După vijeliile de săptămânile trecute, vremea călduroasă a fost întâmpinată cu bucurie de mulţi. Însă medicii ne avertizează să ne limităm ieşirile şi să evităm expunerea la soare la orele amieziii.

Codul galben de caniculă s-a instalat confortabil în 15 judeţe, iar arşiţa redevine parte din viaţa noastră.

Vremea de vară autentică a fost îndelung așteptată de unii.

"Ne era foarte mare dor de vremea asta, abia aşteptam căldura, dar, aşa cu măsură", a spus o tâmără.

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Totuşi, după-amiaza, arşiţa a devenit apăsătoare.

La Sânnicolau Mare, temperatura resimţită a fost de 38 de grade Celsius.

Iar de duminică temperaturile urcă şi mai mult. În jumătatea de vest a ţării vor fi 35 de grade la umbră, iar umiditatea ridicată poate deveni periculoasă în special pentru cei cu probleme de sănătate.

Față în față cu vara fierbinte, fiecare are propria metodă de răcorire.

"Ne hidratăm foarte bine în primul rând şi evităm să stăm la soare", a spus o doamnă.

"Şapcă neaparat, apa la îndemână şi să stai un pic mai retras", a spus un domn.

Valurile de căldură s-au înmulţit alarmat în România, în special în marile oraşe unde asfaltul şi clădirile contribuie la atmosfera sufocantă. Studiile arată că în Bucureşti s-au înregistrat peste 100 de zile cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius în intervalul 2020 - 2024. Spre comparaţie, între 1980 şi 1984, au fost doar şase zile de caniculă.