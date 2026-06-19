Autoritățile susțin că măsura ar putea reduce presiunea turistică și ar aduce fonduri pentru întreținerea orașului.

- Unul dintre cele mai vizitate oraşe din lume pune turiştilor o taxă de 50 de euro. Doar copiii sunt scutiţi - Profimedia

Noul primar al Veneției, Simone Venturini, intenționează să majoreze semnificativ taxa de acces pentru turiștii care vizitează orașul doar pentru o zi, potrivit The Guardian. Edilul a anunțat că administrația locală analizează o propunere care ar putea ridica taxa până la 50 de euro în anumite perioade. Măsura ar urma să fie aplicată în zilele cu cel mai mare număr de vizitatori.

În 2024, Veneția a devenit primul mare oraș turistic din lume care a introdus o taxă de acces pentru excursioniști

Potrivit primarului, autoritățile locale pregătesc un proiect care va fi prezentat Guvernului Italiei. Administrația dorește permisiunea de a majora taxa în funcție de numărul rezervărilor și de nivelul de aglomerație. Simone Venturini a declarat că actualul sistem reprezintă singurul instrument eficient pentru controlul fluxului zilnic de turiști. "Lucrăm la o propunere care să facă această măsură mai eficientă în zilele cu trafic intens", a afirmat primarul.

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În 2024, Veneția a devenit primul mare oraș turistic din lume care a introdus o taxă de acces pentru excursioniști. La început, taxa a fost de 5 euro și s-a aplicat în 29 de zile considerate aglomerate. În 2025, sistemul a fost extins la 54 de zile, iar turiștii care rezervau târziu plăteau dublu. În acest an, taxa este aplicată în 60 de zile.

Deși impactul asupra numărului de vizitatori a fost limitat, măsura a generat venituri importante. În primul an de aplicare, autoritățile au încasat aproximativ 2,4 milioane de euro. Suma a depășit estimările inițiale ale administrației locale. Oficialii venețieni consideră că sistemul poate contribui, pe termen lung, la combaterea fenomenului de supraturism.

Taxa este achitată online, iar turiștii primesc un cod QR care poate fi verificat la intrările principale în oraș. Vizitatorii care se cazează cel puțin o noapte în Veneția sunt scutiți de plată. Excepția se aplică și copiilor sub 14 ani. De asemenea, nu plătesc taxa turiștii din regiunea Veneto, de unde provine o mare parte a excursioniștilor. Chiar și persoanele care au rezervat cazare trebuie însă să își înregistreze prezența pe platforma dedicată.

Primarul Simone Venturini a precizat că fondurile obținute din această taxă sunt destinate serviciilor publice și conservării orașului. Potrivit acestuia, costurile anuale pentru întreținerea Veneției depășesc 100 de milioane de euro. Autoritățile încearcă astfel să găsească un echilibru între nevoile locuitorilor, ale angajaților și ale milioanelor de turiști care vizitează anual orașul construit pe apă.