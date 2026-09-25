Scumpiri record: motorina a spart pragul de 11 lei, iar benzina a trecut de 10 lei în toate marile reţele

Prețul motorinei a sărit azi, 25 septembrie, pragul de 11 lei pe litru în stațiile OMV, unde s-a majorat cu 8 bani pe litru, în timp ce la Petrom și Lukoil se vinde cu 10,99 lei. Benzina costă acum peste 10 lei litrul în toate lanțurile de benzinării.

Prețul carburanților a crescut din nou noaptea trecută. În unele stații, motorina a trecut pentru prima dată de pragul de 11 lei litrul.

Scumpiri record în benzinării

La benzinăriile OMV, motorina standard a ajuns la 11,05 lei/l. Este o majorare de 44 de bani în zece zile, potrivit datelor Profit.ro.

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La Petrom și Lukoil se vinde cu 10,99 lei/l, în timp ce la Rompetrol și MOL prețul era încă la 10,97 lei/l.

Și benzina a trecut de pragul de 10 lei/litru în toate marile rețele. Petrom, care era ultima rețea cu benzina sub 10 lei, a majorat prețul de la 9,99 lei/l la 10,07 lei/l, iar la OMV a ajuns la 10,13 lei/l. Celelalte reţele vând benzina cu 10,04-10,05 lei/l.

Motorina s-a scumpit puternic în Europa

Potrivit unei analize AFP, prețul mediu al motorinei a atins un maxim istoric în UE. A ajuns la un preț mediu record de 2,23 euro pe litru, cu maxime istorice în 19 state UE.

În medie, prețul motorinei în UE a crescut cu aproximativ 40% de la sfârșitul lunii februarie. Cele mai mari prețuri sunt în Danemarca și Finlanda, unde litrul costă 2,56 euro.

Scumpirile sunt cauzate de problemele de aprovizionare provocate de războaiele din Orientul Mijlociu și din Ucraina: blocarea Strâmtorii Ormuz, blocada impusă de rebelii Houthi în Marea Roșie și atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

O altă îngrijorare vine din SUA. Donald Trump ia în calcul o interdicție de 90 de zile asupra exporturilor de motorină din SUA, măsură care ar reduce oferta de combustibil și pe piețele europene. În prezent, jumătate din importurile de motorină ale UE vin din SUA, potrivit POLITICO.

Comisia Europeană avertizează că motorina, deja foarte scumpă, s-ar putea scumpi suplimentar în toată Europa.

Preţul petrolului a urcat iar la 106 $

Prețul petrolului Brent, de referință pentru piața europeană și sensibil la veștile din Orientul Mijlociu și negocierile dintre SUA și Iran, era cotat azi-dimineață la 106 dolari barilul.