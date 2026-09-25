A stat 10 ore la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câţi bani a făcut

Un bărbat din Polonia a returnat într-o singură zi 11.218 de sticle și doze cu garanție. A strâns ambalajele luni întregi, apoi a mers cu sacii la automatele de colectare din orașul Bochnia.

Potrivit televiziunii poloneze TVP World, Pawel Mej, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de Bosy Biegacz, ar fi stabilit astfel un record în Polonia pentru numărul de ambalaje returnate de o singură persoană într-o singură zi.

Bărbatul a început să strângă sticlele și dozele încă din luna martie. Potrivit Business Insider, mergea cu bicicleta prin localitățile din nordul districtului Bochnia și aduna ambalajele pe care le găsea. La sfârșitul lunii iulie avea deja aproape 8.000.

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Operațiunea de returnare a durat aproape toată ziua

În total, Pawel a stat aproape 10 ore în fața automatelor, introducând sticlă după sticlă și doză după doză. Acum, bărbatul vrea să doneze banii strânşi. Printre beneficiari se numără o școală, o unitate locală de pompieri voluntari și o asociație pentru protecţia femeilor. Mai exact, școala din Baczkow urmează să primească 18 mingi de gimnastică. Pompierii voluntari vor primi 600 de zloți, aproximativ 138 de euro, iar asociația va primi 300 de zloți, în jur de 69 de euro, potrivit Onet.

După ce a introdus şi ultima sticlă în aparat, polonezul a primit 5.609 de zloți, adică aproximativ 1.300 de euro. Mej a spus însă că nu intenționează să se oprească aici. "Acum strâng bani pentru o mașină de pompieri", ar fi scris el într-o postare pe rețelele sociale, potrivit TVP World.