Țările în care plătești cele mai mici taxe dacă te muţi acolo. Germania, pe ultimul loc în clasament

Două țări europene au intrat în top 10 într-un nou clasament global al sistemelor fiscale ale persoanelor care se mută în străinătate, în timp ce Germania s-a clasat pe ultimul loc. Raportul arată însă și de ce taxele mici nu sunt suficiente, pentru ca o țară să fie atractivă pentru trai.

Un nou clasament realizat de Global Citizen Solutions (GCS) compară 48 de țări și jurisdicții după mai multe criterii. Malta și Cipru sunt cele mai bine clasate din Europa, deși niciuna dintre ele nu are cea mai mică rată a impozitului pe venit.

Raportul folosește 11 indicatori împărțiți în trei categorii: nivelul taxelor, modul în care este construit sistemul fiscal și posibilitățile de a obține rezidență sau cetățenie prin investiții. Toate aceste criterii formează un scor general. Cu cât scorul este mai mare, cu atât condițiile sunt considerate mai avantajoase pentru persoanele care se mută dintr-o țară în alta.

Optimizarea fiscală înseamnă organizarea legală a finanțelor astfel încât taxele plătite să fie cât mai mici.

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Două ţări din Europa în top 10

Malta și Cipru, singurele țări europene care au intrat în top 10 mondial, au obținut scoruri bune deoarece oferă anumite avantaje fiscale persoanelor care se mută acolo, în special pentru veniturile obținute în străinătate. Așadar, nu este vorba doar despre taxe mici, potrivit Euronews.ro.

Ambele țări au primit 82 de puncte din 100 pentru nivelul taxelor și 63 de puncte pentru structura sistemului fiscal. Malta a obținut 83 de puncte pentru programele de rezidență sau cetățenie prin investiții, iar Cipru 78.

În clasamentul general, Malta ocupă locul 6, iar Cipru locul 10.

GCS arată că cele două țări s-au clasat atât de bine datorită unor regimuri fiscale speciale, nu pentru că au pur și simplu impozite foarte mici.

Ţările din Europa de pe următoarele poziţii

În Europa, următoarele poziții sunt ocupate de Monaco, cu un scor de 68,6, Georgia, cu 68,3, și Bulgaria, cu 62,8.

După aceste țări, toate celelalte state europene au scoruri sub 60 și se află în afara primelor 20 de poziții la nivel mondial.

Germania s-a clasat ultima dintre cele 48 de jurisdicții analizate.

Țara a primit doar 17 puncte din 100 la capitolul structurii fiscale, care analizează printre altele modul în care sunt taxate veniturile din străinătate și persoanele care pleacă din țară.

Raportul menționează drept motive sistemul prin care Germania taxează veniturile obținute de rezidenți oriunde în lume, impozitul pe moștenire și așa-numita taxă de ieșire, aplicată în anumite situații atunci când o persoană își mută rezidența fiscală în altă țară.

Danemarca, cu un scor de 30,4, Spania, cu 36,9, Franța, cu 37,7, și Norvegia, cu 38,4, se află și ele în partea de jos a clasamentului european. Marea Britanie are un scor de 50,9.

Dintre cele mai mari cinci economii europene, Italia are cel mai bun rezultat, cu un scor de 56,9. Țara ocupă locul 9 în Europa și locul 26 la nivel mondial.

Mai multe țări europene au scoruri apropiate, de la 58,2 pentru Elveția până la 51,2 pentru Țările de Jos. Turcia are 56,9, Ungaria 54,9, Suedia 54,1, iar Irlanda 53,1. Monaco, Bulgaria și Andorra au cele mai avantajoase niveluri de taxare.

Clasamentul arată diferit dacă cele trei categorii sunt analizate separat

Scorul privind nivelul taxelor ia în calcul impozitul pe venit, impozitul pe câștigurile de capital din acțiuni, impozitul pe avere și impozitul pe moștenire.

Monaco, cu 93 de puncte, Bulgaria, cu 92, și Andorra, cu 89, au cele mai bune rezultate din Europa la acest capitol. Malta și Cipru urmează, fiecare cu câte 82 de puncte. La polul opus se află Spania, cu 25 de puncte, Franța, cu 26, și Danemarca, cu 30. Germania, deși se află pe ultimul loc în clasamentul general, are 40 de puncte la acest capitol.

Cum sunt taxate veniturile obținute în străinătate

Categoria privind structura sistemului fiscal analizează modul în care o țară taxează veniturile obținute în alte state și persoanele care aleg să plece. Malta și Cipru au cel mai bun scor european, cu câte 63 de puncte.

Germania are cel mai slab rezultat, cu doar 17 puncte, urmată de Ungaria, cu 25, Andorra, cu 26, Estonia, cu 27, și Bulgaria, cu 29. Turcia are tot 29 de puncte, dar este analizată separat în raport.

Prin urmare, o țară poate avea taxe mici, dar să obțină un scor slab în clasamentul general.

GCS subliniază că una dintre principalele concluzii este că nivelul taxelor și modul în care este construit sistemul fiscal sunt două lucruri diferite și nu merg neapărat împreună.

Nivelul taxelor și structura sistemului fiscal reprezintă împreună 85% din scorul final, fiecare dintre cele două categorii având aceeași pondere.

Cum se compară Europa cu restul lumii

Emiratele Arabe Unite se află pe primul loc la nivel mondial, cu un scor de 82,7.

Țara nu are impozit pe venitul persoanelor fizice, are o taxă de consum de 5% și nu aplică taxă de ieșire.

Antigua și Barbuda ocupă locul al doilea, cu 82,2 puncte, urmată de Paraguay, cu 77,2, Hong Kong, cu 76,9, și Bahamas, cu 76,2.

La celălalt capăt al clasamentului, Statele Unite au un scor de 33,5 și ocupă locul 46. Doar Danemarca și Germania au rezultate mai slabe. Japonia se află pe locul 45, cu 36,4 puncte.

Taxele avantajoase înseamnă automat și o viață mai bună?

Raportul compară rezultatele fiscale și cu clasamentele privind calitatea vieții din Global Passport Index 2026.

Țările care au rezultate foarte bune la capitolul calității vieții nu stau întotdeauna la fel de bine în ceea ce privește taxele. Suedia ocupă locul 2 în lume pentru calitatea vieții, dar doar locul 32 pentru optimizarea fiscală.

Germania este pe locul 3 la calitatea vieții, dar pe ultimul loc, 48, în clasamentul fiscal. Danemarca ocupă locul 4 pentru calitatea vieții și 47 pentru taxe, iar Norvegia locul 5 și, respectiv, 40.

Raportul identifică însă șapte excepții care au rezultate relativ bune în ambele clasamente: Malta, Cipru, Portugalia, Elveția, Uruguay, Costa Rica și Mauritius.

Portugalia se află pe locul 23 în clasamentul fiscal și pe locul 11 la calitatea vieții, în timp ce Malta ocupă locul 6 pentru taxe și locul 28 pentru calitatea vieții. Niciuna dintre aceste șapte țări nu are impozit pe venit zero.

În schimb, ele oferă condiții avantajoase pentru veniturile obținute în străinătate, prin scutiri, regimuri fiscale speciale sau reguli prin care veniturile sunt taxate doar dacă banii sunt aduși în țară.

Astfel, aceste state reușesc să atragă persoane care vor să se mute în străinătate, dar în același timp continuă să colecteze taxe pentru finanțarea serviciilor publice.

Cele 48 de țări și jurisdicții incluse în clasament au fost alese în funcție de cât de relevante sunt pentru relocare și planificare fiscală, nu în funcție de mărimea economiei.