Gabriela Ruse, locul 71 WTA, a fost eliminată, marţi, în primul tur al tabloului de simplu feminin de la Wimbledon.

Gabriela Ruse nu a trecut de primul tur la simplu la Wimbledon - Profimedia

Ruse a fost învinsă de sportiva americană Caty McNally, 50 WTA, scor 7-5, 6-3. Meciul a durat o oră şi 48 de minute.

Marţi a pierdut în primul tur şi Irina Begu, locul 173 WTA, învinsă de Katie Swan (Marea Britanie), locul 196 WTA şi beneficiară de wild card, scor 6-4, 6-4.

Astăzi joacă în primul tur la Wimbledon şi Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi cap de serie 17, cu Sara Bejlek (Cehia), 45 WTA.

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Luni, a fost eliminată în primul tur Jaqueline Cristian, locul 37 WTA. Ea a fost învinsă de americanca Iva Jovic, numărul 16 mondial şi favorită 16, scor 7-6 (1), 6-0.

Sportivele eliminate în primul tur primesc câte 80.000 de lire sterline şi 10 puncte WTA.