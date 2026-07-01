Înainte să spună "te iubesc" sau "s-a terminat", tot mai mulți români cer ajutorul unui nou confident. Nu unui prieten şi nici unui terapeut, ci inteligenței artificiale. Chat GPT analizează mesaje, explică tăceri, scrie declarații de dragoste și chiar despărțire. Se pune însă întrebarea: cât poate totuşi un algoritm să înțeleagă o relație? Psihologii avertizează că dependența de sfaturile oferite de un chatbot poate să ne scadă încrederea în propriile decizii. Şi poate, de fapt, distruge relaţii. Ce spun oamenii care au lăsat algoritmul să le dea sfaturi în cele mai importante momente, vedeţi într-un material exclusiv Observator 16.

"M-a ajutat foarte mult. Aş fi putut să merg la un psihoterapeut să discut faţă în faţă, dar a fost mai accesibil să discut cu un terapeut AI. Mi-a dat răspunsuri din manual. În final m-am trezit cu nişte decizii greşite, dar l-am ascultat. Chat GPT poate să-ţi dea sfaturi foarte bune, dar niciodată n-o să înlocuiască interacţiunea asta bărbat-femeie", a povestit Mihai Costea, un tânăr care a încercat să ceară sfatul inteligenţei artificiale în materie de relaţii.

Deşi regretă că a căutat ghidare emoţională pe Chat GPT în timp ce era într-o relaţie, recunoaşte că n-ar mai repeta experienţa. În schimb, s-a gândit să se folosască de algoritmi din rolul de antreprenor tech. Aşa că a creat o aplicaţie care să-l cloneze la întâlniri.

Un "mini eu" care vorbeşte automat pe aplicaţiile de dating

Articolul continuă după reclamă

"Aveam pe aplicațiile de dating vreo 1.200 de matching și am zis cum să fiu eu eficient. Să vorbesc cu 1.200 de femei în același timp era imposibil fizic. Este practic un mini eu antrenat pe viața mea și vorbește automat cu persoane săptămâni întregi. Analiza profilul fiecărei persoane, ce îi place, zodia, ia imaginea din Sardinia și începe să-i spună: ce tare, ai fost în Sardinia, am fost și eu acum o lună, ce ţi-a plăcut acolo", a continuat Mihai.

O experienţă de neimaginat pentru Monica şi Radu. Sunt căsătoriţi de 11 ani şi chiar dacă relaţia lor nu a fost mereu lapte şi mere, nu de puţine ori au ales un specialist... real. Ultima oară au făcut terapie feng-shui.

Cuplurile care aleg oamenii, nu algoritmii

"Atunci când mă cert cu al meu sau avem tensiuni apelez la mama pentru că e cea mai bună prietenă a mea. Dacă eu aș intra pe aplicație și i-aş spune: m-am certat astăzi cu Bogdan, mi s-a părut mie că nu îmi dă afecţiunea necesară, ar putea să spună te-ai gândit că e cu altcineva? Sau sau de ce să mă las să îmi proiecteze lucruri care poate nu există", a transmis Monica Radu.

"AI-ul eu îl folosesc doar înspre partea creativă pentru că eu sunt adeptul stilului mai vechi, acela de a vorbi în cuplu împreună. Situaţiile se pot rezolva mult mai bine decât ar putea să îţi spună un robot care nu cunoaşte partea asta de sentimente", a explicat Bogdan Radu, soţul Monicăi.

O recunosc şi specialiştii. Chat GPT poate fi un instrument util pentru organizarea gândurilor, dar nu "simte" emoţiile, nu are empatie şi nu observă detalii esențiale ale partenerului. Cum ar fi tonul vocii, expresia feței sau nuanţele istoriei voastre comune. În absenţa lor, răspunsurile pot părea corecte în teorie, dar total nepotrivite în cazul respectiv.

Reporter: Dacă ai afla că partenerul tău sau cineva se foloseşte de Chat GPT pentru a vorbi cu tine?

Persoană 1: E destul de greu să-ţi dai seama. O idee foarte proastă, mi se pare că relaţiile între oameni trebuie să fie chestii sincere.

Persoană 2: AI separa cumva oamenii pentru că ne izolăm.

Persoană 3: E mult mai important să fii sincer şi onest să scrii cu cuvintele tale ce vrei să transmiţi unei persoane.

Fie că recunosc sau nu, pentru foarte mulţi oameni, AI-ul devine noul consilier sentimental. Cei mai dependenţi sunt cei din generaţia singurătăţii. Studiile arată că aproape jumătate dintre americanii din Generația Z folosesc ChatGPT pentru sfaturi de dating. Îi cer să formuleze mesaje de despărțire, să interpreteze conversații și, în general, să le rezolve problemele din relații. Mulţi au întrebări inclusiv despre sex, tocmai pentru că îl consideră un subiect greu de abordat cu prietenii sau familia. Ce ascunde, de fapt, această încredere oarbă în algoritmi?

De ce ajung tinerii să aibă mai multă încredere într-un algoritm

"Nu avem încredere în noi sau cei mai mulţi sunt persoane care se tem de respingere. În mintea ta ai acea evadare, acel escape că respingerea a fost de fapt la adresa robotului şi nu a noastră. Să nu uităm ca Chat GPT se bazează pe un limbaj verbal şi e un fel de motor de statistică", a explicat Mirela Pop, psihoterapeut.

Riscurile terapiei cu instrumentele AI sunt să facem relaţiei mai mult rău decât bine.

"Orice fel de acţiune într-o relaţie interpersonală de fapt determină 2 tipuri de răspuns și dacă cele 2 nu sunt compatibile avem probleme mari și putem strica relații foarte ușor şi putem să ne bazăm pe niște sfaturi pe care le primim ca pe niște rețete. asta nu se întâmplă în terapie. Chiar dacă el pare bine intenționat are o încărcătură morală implicită care nu știm exact de unde vine", a adăugat Alex Dîncovici, sociolog.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările