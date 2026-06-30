ANIMAŢIE. Accident ca în filmele de groază: soţi striviţi de o remorcă, desprinsă de TIR

Sfârşit tragic pentru doi soţi din Brăila. Maşina în care se aflau a fost spulberată de remorca unui TIR, care s-a desprins de camion. Oamenii mai aveau câteva sute de metri până ajungeau acasă la fiul lor, atunci când s a petrecut accidentul.

Tragedia s-a produs pe Drumul Naţional 22. TIR-ul încărcat cu colete înmatriculat în Bulgaria se îndrepta spre Brăila, moment în care remorca ataşată de camion s-a desprins şi s-a răsturnat peste maşina care circula regulamentar. Din mașina în care se aflau cei doi soți au mai rămas doar bucăți împrăștiate pe marginea șoselei. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a fost decapotat.

Marieta şi Vasile Dumitraşcu aveau 61 şi respectiv 66 de ani și mergeau la unul din fiii lor. Ar mai fi avut doar câteva minute până să ajungă la el atunci când s-a petrecut accidentul.

"Aveau o casă cumpărată de unul dintre băieţi şi aveau acolo grădină, o mică gospodărie, se duceau zilnic acolo. E ceva groaznic, nu știu ce să spun. Niște oameni extraordinar de buni, îi cunoșteam de când ne-am mutat. Păcat de ei erau nemaipomeniți", spun cei care i-au cunoscut.

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Poliţiştii urmează să afle cum a fost posibil acest accident, Se va face o expertiză tehnică penrtu a vedea de ce s-a desprins remorca. "Șoferul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero", a declarat Teodora-Adelina Fătu, IPJ Brăila.

Nu este singurul accident de acest fel. Anul trecut, semiremorca unui TIR s-a răsturnat peste un autoturism într-o curbă periculoasă. Şi atunci şoferul maşinii a murit pe loc.