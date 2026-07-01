Vremea de mâine 2 iulie. Ploi torențiale, vijelii, grindină și rafale de peste 80 km/h
Vremea va fi instabilă în toate regiunile, cu perioade de înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Meteorologii anunță rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, precum și cantități de apă care pot depăși 30-40 l/mp pe arii restrânse. În nordul și centrul țării, disconfortul termic va rămâne accentuat.
La noapte, vor fi perioade cu instabilitatea atmosferică accentuată în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații Meridionali și în Carpații Occidentali. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar acentuate, averse torențiale, grindină de mici, medii și posibil de mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse de peste 40...50 l/mp. Vor fi intensificări ale vântului (50...70 km/h) și izolat vijelii puternice (rafale de peste 70...90 km/h). În restul țării, înnorările vor fi temporare și pe arii restrânse vor fi averse, descărcări electrice și ușoare intensificări ale vântului. Temperaturile minime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral.
Vremea de mâine 2 iulie în țară
Vremea va fi instabilă. Înnorările vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp. În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. În restul zonelor, valorile termice vor fi în scădere și se vor apropia de normele perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvanie și 22 grade pe litoral.
Vremea de mâine 2 iulie în București și în Cluj
La noapte, vremea va fi instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale și importante cantitativ (în general 15...20 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60...80 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). Temperatura minimă va fi de 18...20 de grade.
Vremea va fi în general instabilă. Temporar înnorările vor fi accentuate și, mai ales după-amiaza și noaptea, vor fi perioade cu averse torențiale (în general 15...25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (50...60 km/h). Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade.
- Ploile torențiale au făcut prăpăd în ţară. Case lovite de fulgere, gospodării inundate şi maşini avariate
- Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
- Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, sunt așteptate ploi torențiale.
Vremea de mâine 2 iulie pe litoral
Vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice vor continua să scadă, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 29 de grade, iar cele minime între 20 și 22 de grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 27 de grade.
Vremea de mâine 2 iulie la munte
Vremea va fi instabilă. Înnorările vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp. Valorile termice vor marca o scădere ușoară față de ziua precedentă.