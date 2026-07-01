Vremea de mâine 2 iulie. Ploi torențiale, vijelii, grindină și rafale de peste 80 km/h

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 2 iulie în București și în Cluj

La noapte, vremea va fi instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale și importante cantitativ (în general 15...20 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60...80 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). Temperatura minimă va fi de 18...20 de grade.

Vremea va fi în general instabilă. Temporar înnorările vor fi accentuate și, mai ales după-amiaza și noaptea, vor fi perioade cu averse torențiale (în general 15...25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (50...60 km/h). Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, sunt așteptate ploi torențiale.