Urmează un nou episod de furtuni și vijelii, până joi dimineața. Cum va fi vremea în Capitală

Trei sferturi de ţară sunt în continuare sub avertizări de furtuni puternice. Sunt aşteptate noi reprize de ploi, inclusiv în Bucureşti.

ANM anunță încă un episod de vreme extremă în următoarele ore, pe timpul nopții, dar și mâine în Capitală.

Dacă ieri, furtuna s-a dezlănțuit în momentul în care în București erau 39 de grade la umbră, și astăzi avem parte de o zi extrem de caldă. În jurul orei 16:00 erau 31 de grade, iar umiditatea este foarte ridicată, motiv pentru care atât Bucureștiul cât și alte trei sferturi din țară rămân în continuare sub cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale până spre dimineață.

De mâine, temperaturile bat în retragere, dar nu și aversele de aceea întreg teritoriul va intra sub cod galben de instabilitate.

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În timpul vijeliei ar fi indicat să evitați deplasările, iar cei care nu reușesc să facă acest lucru să evite totuși copacii, stâlpii, panourile publicitare. Atenție și la balcoane, la obiectele care se pot desprinde, atât proprietarii cât și pietonii ar trebui să aibă grijă ca asta să nu se întâmple.

Ar fi indicat ca șoferii să reducă viteza, să păstreze distanța față de mașina din față, iar dacă ploaia devine torențială, să tragă pe dreapta sau într-un loc sigur până trece furtuna.