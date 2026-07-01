Bebeluș de 4 luni, lovit și sugrumat de propria mamă. Femeia din Vrancea și iubitul ei au fost arestați

Un bebeluș de 4 luni a fost agresat de propria mamă, în comuna vrânceană Dumitrești. Femeia l-a lovit peste față și l-a strâns de gât, iar în tot acest timp, partenerul ei privea scenele impasibil. Copilul a ajuns în grija reprezentanților DGASPC, iar cei doi adulți au fost arestați pentru 30 de zile.

"La momentul producerii incidentului, DGASPC Vrancea a fost sesizată de către organele de poliţie din comuna Dumitreşti. Prin intermediul Serviciului de Intervenţii în Regim de Urgenţă, instituţia a dispus de îndată măsurile legale necesare pentru protejarea minorului.

Precizăm faptul că minorul nu este recunoscut patern. Minorul a fost transportat şi evaluat de personal medical de specialitate în cadrul Secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă 'Sf. Pantelimon' Focşani, iar în urma evaluării medicale s-a stabilit că nu este necesară internarea acestuia. Ulterior, bebeluşul a fost preluat de către echipa mobilă din cadrul DGASPC Vrancea şi plasat, în regim de urgenţă, la un asistent maternal profesionist.

În prezent, copilul beneficiază de îngrijire, supraveghere, sprijin de specialitate şi protecţie corespunzătoare vârstei sale, într-un mediu sigur", a declarat, miercuri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al DGASPC Vrancea, Dănuţ Ştefan.

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Mama, acuzată de tentativă de omor

Conform Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi, procurorul de caz a dispus, la 24 iunie, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de mama copilului, pentru tentativă de omor calificat - violenţă în familie, şi faţă de concubinul acesteia, pentru complicitate la aceeaşi faptă.

"În noaptea de 23/24.06.2026, în jurul orei 23:00, numita (...), în timp ce se afla la locuinţa din com. Dumitreşti, satul Lăstuni, jud. Vrancea, aparţinând concubinului ei, (...) l-a lovit în mod repetat, cu putere, cu palma peste faţă şi l-a strâns în mod repetat de gât pe fiul său (...), cu intenţia de a-i produce decesul. (...)

Concubinul numitei (...), împreună cu care locuieşte la locuinţa sa (...), a asistat la actele de violenţă exercitate de către aceasta în noaptea de 23/24.06.2026, în jurul orei 23:00, asupra fiului ei minor (...), descrise anterior, deşi a auzit-o pe aceasta spunând că avea intenţia de a-l omorî, fără a interveni şi a-i lua copilul din braţe, ceea ce a încurajat-o pe aceasta să continue actele de agresiune", a transmis, într-un comunicat de presă, prim procurorul militar, colonelul Ichim Codrin Sîrcu.

Faţă de cei doi a fost dispusă, iniţial, măsura reţinerii pentru 24 de ore, procurorii formulând ulterior propunere de arestare preventivă, iar ulterior judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bacău - Secţia Penală a admis propunerea, dispunând arestarea preventivă a celor doi inculpaţi pentru 30 de zile. De asemenea, a fost emis un ordin de protecţie.