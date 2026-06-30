Doi agenți de poliție de la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 8 din București au fost reținuți după ce procurorii au descoperit un mecanism prin care ar fi introdus ilegal alcool și telefoane mobile pentru deținuți, în schimbul unor sume de bani. Potrivit anchetatorilor, pentru fiecare "livrare" aceștia primeau între 300 și 350 de lei.

Doi polițiști, reținuți după ce ar fi introdus alcool și telefoane în arest. Primeau mită până la 350 de lei - arhivă

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București efectuează cercetări într-un dosar care vizează șase inculpați, acuzați de luare de mită, dare de mită și introducerea în mod ilicit de alcool într-un centru de reținere și arestare preventivă.

Doi dintre inculpați sunt agenți de poliție: un bărbat de 22 de ani, cercetat pentru luare de mită și introducerea în mod ilicit de alcool într-un centru de reținere și arestare preventivă, și un coleg al acestuia, în vârstă de 25 de ani, acuzat de complicitate la aceleași infracțiuni.

Alți doi inculpați sunt frați, în vârstă de 30, respectiv 37 de ani, care se aflau în arest preventiv în cadrul centrului. Aceștia sunt cercetați pentru instigare la introducerea în mod ilicit de alcool într-un centru de reținere și arestare preventivă și pentru dare de mită.

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În dosar mai sunt cercetați concubina bărbatului de 30 de ani, în vârstă de 31 de ani, și fratele acestuia, în vârstă de 36 de ani. Cei doi sunt acuzați de complicitate la dare de mită și complicitate la introducerea în mod ilicit de alcool într-un centru de reținere și arestare preventivă.

Polițistul ar fi introdus alcool și telefoane mobile în arest

Potrivit anchetatorilor, la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 8 din București funcționa un mecanism prin care în arest erau introduse ilegal bunuri interzise.

Persoane aflate în arest solicitau alcool, iar agentul de poliție în vârstă de 22 de ani îl introducea în centru, cu sprijinul colegului său, în schimbul unor sume cuprinse între 300 și 350 de lei.

De asemenea, în schimbul banilor, același polițist i-ar fi pus la dispoziție unuia dintre deținuți un telefon mobil, pentru a comunica cu persoane din exterior în afara cadrului legal.

Rudele deținuților ar fi intermediat mita

Anchetatorii susțin că mecanismul era coordonat de unul dintre deținuți, un bărbat de 30 de ani, care solicita în mod repetat introducerea alcoolului în centru și transmitea banii agentului de poliție prin intermediari. Fratele său, în vârstă de 37 de ani, aflat și el în arest preventiv, ar fi procedat în același mod, oferind bani pentru a primi alcool.

Trei dintre inculpați au fost reținuți pentru 24 de ore. Cel de-al patrulea, bărbatul de 37 de ani, nu a fost reținut deoarece se afla deja în arest preventiv într-o altă cauză.

Patru inculpați, arestați preventiv

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor patru inculpați.

Cei doi membri ai familiei bărbatului de 30 de ani ar fi avut rolul de a intermedia remiterea banilor și a alcoolului. Potrivit procurorilor, deținutul îi comunica telefonic concubinei sale suma de bani și cantitatea de alcool necesare, iar aceasta transmitea mai departe instrucțiunile fratelui inculpatului, care preda bunurile și banii agentului de poliție.

Față de cei doi, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, aceștia având, printre altele, obligația de a nu părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Direcției Generale Anticorupție.