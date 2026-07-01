Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de vijelii. Vor fi rafale de 70 - 90 km/h
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o serie de avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, ce va cuprinde întreaga ţară, până vineri dimineaţa.
Potrivit meteorologilor, va fi Cod portocaliu de vreme instabilă în intervalul 1 iulie, ora 15:00 - 2 iulie, ora 6:00, în Banat, Crişana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpaţii Occidentali şi cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali. Astfel, vor fi vijelii puternice cu rafale de 70 - 90 km/h şi izolat de peste 100 km/h, averse torenţiale, grindină de medii şi posibil de dimensiuni mari (2 - 5 cm) şi frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor ajunge la 25 - 40 litri/mp şi pe arii restrânse la peste 50 - 60 litri/mp.
De asemenea, în perioada 1 iulie, ora 10:00 - 2 iulie, ora 10:00, va fi Cod galben de instabilitate atmosferică în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpaţii Meridionali şi Occidentali.
În aceste zone vor fi perioade cu averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi posibil dimensiuni medii (1 - 3 cm). În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 litri/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30 - 40 litri/mp.
Manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul teritoriului.
Cod galben până pe vineri
Conform prognozei ANM, în perioada 2 iulie, ora 10:00 - 3 iulie, ora 10:00, toată ţara se va afla sub o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină de mici dimensiuni.
Astfel, vor fi perioade cu averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi izolat de peste 80 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). Cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 30 - 40 litri/mp.
Bucureştiul, sub avertizare de cod portocaliu
În intervalul 1 iulie Ora 10:00 - 2 iulie Ora 10:00, vremea va fi instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale și importante cantitativ (20...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60...80 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă de 18...20 grade.
În intervalul 02 iulie 2026 Ora 10:00 - 3 iulie 2026 Ora 10:00, vremea va fi în general instabilă. Temporar înnorările vor fi accentuate și, mai ales după-amiaza și noaptea, vor fi perioade cu averse torențiale (în general 15...25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (50...60 km/h). Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade. În intervalul 01 iulie, ora 10 - 02 iulie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ, grindină de mici și posibil medii dimensiuni.
În intervalul 01 iulie, ora 15 - 02 iulie, ora 06, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod portocaliu pentru vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice. În intervalul 02 iulie, ora 10 - 03 iulie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni.