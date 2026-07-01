Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de vijelii. Vor fi rafale de 70 - 90 km/h

Cod portocaliu

De asemenea, în perioada 1 iulie, ora 10:00 - 2 iulie, ora 10:00, va fi Cod galben de instabilitate atmosferică în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpaţii Meridionali şi Occidentali.

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În aceste zone vor fi perioade cu averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi posibil dimensiuni medii (1 - 3 cm). În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 litri/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30 - 40 litri/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul teritoriului.