Explicația pentru cea mai puternică furtună din ultimii 40 de ani din Capitală

Capitala a fost lovită, marți, de cea mai puternică furtună din ultimii 40 de ani. Care este explicația fenomenului extrem?

Când un dom de căldură se formează deasupra unui oraș că Bucureștiul, care acționează ca un capac cu presiune asupra unei regiuni, aerul coboară peste oraș și atmosfera se încălzește și mai mult. La nivelul solului apare insula de căldură urbană, iar temperaturile sunt și mai ridicate decât în mod normal.

Aerul fierbinte devine mai ușor și începe să urce mai repede și transportă vapori de apă și energie. Când o masă de aer rece pătrunde în acest dom, alunecă sub masă caldă și o forțează să urce și să devină și mai violent. Se formează curenți verticali foarte puternici. Când aerul rece lovește solul se răspândește în toate direcțiile și produce rafale puternice.

Urmările furtunii din Capitală

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După zile în care Bucureștiul a mocnit la 40 de grade, ca într-un cuptor, natura a refulat violent prin ceea ce mulți au numit deja furtuna secolului. Meteorologii spun că n-a mai plouat atât de 40 de ani. Iar noi toţi am văzut cu ochii noştri imagini rare, unele cum nu s-au mai văzut niciodată.

Sute de copaci au căzut, unul chiar a ucis un om, în propria maşină, străzile şi metroul au fost inundate, iar peste 3.000 de oameni au cerut ajutor la 112. În 12 ore, a plouat cât într-o lună şi jumătate. Pagubele sunt uriaşe, toată Capitala este dată peste cap, motiv pentru care au fost chemaţi inclusiv pompieri din alte judeţe pentru a ajuta la intervenţii.

Potopul de cod roșu a schimbat complet imaginea Capitalei. Şapte ore a plouat cu nemiluita, cât pentru o lună întreagă. De la peste 40 de grade, temperatura a ajuns la 24 de grade. Străzile, bulevardele şi şoselele s-au transformat în râuri, copacii au fost puşi la pământ de forţa rafalelor, iar traficul a paralizat.

Pe rând, Capitala a trecut de la cod galben, la cod portocaliu, iar apoi la cod roşu de furtună. Până după miezul nopţii, au fost trimise 4 mesaje Ro-Alert. Pe Bulevardul Magheru, o parte din acoperișul unui hotel s-a desprins în urma rafalelelor de vânt. În unele zone au căzut peste 80 de litri de apă pe metrul pătrat.

Artere-cheie, precum Bulevardul Dimitrie Cantemir, Șoseaua Colentina și Șoseaua Fundeni, au fost inundate. Peste 3000 de apeluri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, la 112. Au fost pagube în aproape toată Capitala. Aproape 500 de maşini au fost avariate.

Furtuna a făcut o victimă

Furtuna a făcut şi o victimă. Un bărbat din Ilfov a murit zdrobit în maşina pe care o conducea, după ce un copac doborât de vânt s-a prăbușit peste autoturism.

La Maternitatea Bucur, instalația de oxigen a unității medicale a fost avariată de un copac rupt de vânt. Din fericire, sistemul nu a fost afectat. În zona Poligrafiei un pasaj a fost inundat complet, iar pompierii au fost nevoiţi să intre în apă pentru a căuta eventuale victime rămase în maşini.

Furtuna a făcut ravagii și în zona Unirii, una dintre cele mai circulate artere din Capitală. Au căzut mai multe panouri, dar şi un semafor. Iar în Tineretului, un stâlp și un copac doborât de furtună au căzut în fața unui tramvai.

La lumina zilei distrugerile se văd şi mai bine. Pasajul Băneasa era încă plin de apă, dimineaţă. Furtuna a afectat și traficul aerian. Mai multe avioane au avut întârzieri, iar o cursă de la Timișoara către Otopeni a fost deviată și a aterizat la Craiova. Iar circulaţia feroviară a fost dată peste cap. Mai multe trenuri au acumulat întârzieri de peste trei ore, iar traficul pe rutele București–Constanța și București–Craiova a fost temporar întrerupt.