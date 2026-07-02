Rata şomajului a crescut la 6,4% în luna mai. Şomajul în rândul tinerilor se apropie de 30%

Rata șomajului a urcat la 6,4% în mai 2026, cu 0,1 puncte procentuale peste cea din aprilie, arată cele mai recente date transmise de Institutul Național de Statistică.

Potrivit datelor transmise de INS, rata șomajului în luna mai 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,4%, în creștere, cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna aprilie 2026. Rata șomajului la femei a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la bărbați.

În mai 2026, numărul șomerilor a ajuns la 522.100 de persoane, în creștere cu 10.000 de șomeri față de luna aprilie și cu peste 15.000 mai mulți decât în 2025.

Rata şomajului în rândul tinerilor este de 28,8%

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Pe sexe, rata șomajului la femei a depășit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a bărbaților (valorile fiind 6,5% în cazul persoanelor de sex feminin și 6,3% în cazul persoanelor de sex masculin).

Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 28,8%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026.