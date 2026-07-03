Vacanța la mare costă mai mult din iulie. Cât plătesc turiștii pentru o noapte de cazare

Primul weekend din iulie aduce și primul mare val de turiști pe litoral. După câteva zile cu vreme capricioasă, meteorologii anunță soare și temperaturi perfecte pentru plajă, iar stațiunile se pregătesc pentru un grad ridicat de ocupare. De pe 1 iulie au crescut însă tarifele la cazare, aşa că hotelierii pregătesc tot felul de oferte atractive.

Plajele de pe litoralul românesc sunt tot mai aglomerate, iar în Năvodari atmosfera este una specifică sezonului de vacanță. Vremea este favorabilă turiștilor, cu aproximativ 28 de grade în aer și 24 de grade în apa mării, condiții ideale pentru plajă și baie.

Odată cu intrarea în sezonul de vârf, unele hoteluri au majorat tarifele cu aproximativ 10-15%, în timp ce altele încearcă să atragă turiștii prin oferte speciale, inclusiv o noapte gratuită pentru sejururile de cinci nopți.

Prețurile diferă în funcție de stațiune și de serviciile incluse. În Mamaia, o cameră la un hotel de trei stele costă de la aproximativ 240 de lei pe noapte, doar cu cazare, în timp ce un pachet all inclusive pornește de la circa 670 de lei pe cameră.

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În Eforie Nord, tarifele încep de la aproximativ 205 lei pe cameră, iar în Venus de la circa 270 de lei pe noapte.

Hotelierii estimează un grad ridicat de ocupare în acest weekend, pe fondul vremii favorabile și al începutului sezonului estival de vârf.