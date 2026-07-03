Exclusiv "Trump e frustrat de Europa de Vest, dar România nu are de ce să se îngrijoreze". INTERVIU cu Paul Coyer
"Donald Trump este frustrat, şi pe bună dreptate, de modul în care acționează unii aliaţi vest europeni. Dar românii nu au de ce să se îngrijoreze". Sunt cuvintele istoricului şi specialistului în afaceri externe şi securitate naţională Paul Coyer. Acesta a acordat un INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE pentru Observator Antena 1.
Paul Coyer, istoric american şi specialist în afaceri externe şi siguranţă naţională, i-a acordat un interviu Teodorei Tompea.
Paul Coyer: "Marea Neagă este deosebit de importantă"
"Vă mulţumesc pentru invitaţie. Mă bucur să fiu aici.
Sunt istoric specializat în afaceri internaţionale. Privesc Marea Neagră întotdeauna printr-o lentilă istorică.
Marea Neagră a fost importantă de milenii, nu doar de secole. A fost întotdeauna un punct de întâlnire pentru diferite culturi, diferite mari puteri. Şi la fel este şi astăzi. Marea Neagră este un loc în care interesele SUA, ale UE, ale tuturor vecinilor de la Marea Neagră, inclusiv în mod proeminent România, dar şi a altor ţări precum China şi Rusia pot spune, într-un mod benign, că se suprapun. Sau, într-un mod mai conflictual, intră în coliziune.
Așadar, cred că trebuie să gestionăm această coliziune, această fricţiune, şi să găsim o cale prin care să putem beneficia cu toţii de resursele Mării Negre.
După cum ştiti, Marea Neagră dispune de resurse enorme. Energie, minerale esenţiale în jurul țărmurilor sale. Recent, au fost descoperite zăcăminte în Turcia. Există tot felul de resurse aici, în România, în Bulgaria şi în Ucraina. Evident, din multe motive, Marea Neagră este importantă din punct de vedere strategic şi este importantă pentru SUA, deoarece vrem stabilitate în această zonă. În acest moment asta este ceva ce nu avem, dar trebuie să obţinem în curând.
Este importantă în egală măsură pentru Rusia din punct de vedere strategic de trei secole. Este clar că interesul strategic al Rusiei este să controleye cât mai mult din Marea Neagră, atât în ceea ce priveşte transportul martitim, cât şi din alte puncte de vedere.
Din punctul meu de vedere, şi ştiu că şi administraţia Trump vede lucrurile astfel, la fel de mulţi oameni cu care am vorbit, gândesc la fel. Nu vrem ca Rusia să deţină controlul asupra Mării Negrei, dar nici nu vrem să ajungem la Al Treilea Război Mondial din cauza Mării Negre. Așadar, vrem să ne asigurăm că ne menținem capacitatea de a influenţa situațiile strategice din Marea Neagră pentru a menţine siguranţa transportului maritim. Este în interesul lumii", a spus el.
Paul Coyer: "Trump e frustrat de aliaţii vest europeni"
"Există o serie de provocări majore pentru NATO. Privind din perspectivă istorică, şi am scris despre asta în publicaţii franceze şi în alte publicaţii geopolitice, preşedinţii americani, generalii, secretarii Apărării, liderii majorităţii din Senat şi alţii sunt extrem de frustraţi nu de România, ci de aliaţii din Europa de Vest de mai mult timp, încă de pe vremea lui Dwight Eisenhower, acuzându-i de eschivare de răspundere. Aceasta a fost o plângere obişnuită din partea liderilor americani. Acea tensiune a existat întotdeauna până la punctul în care au pus chiar sub semnul întrebării întreaga raţiune de a fi a NATO. La început, Eisenhower a spus, s-ar putea să mă înşel, dar cred că el, că dacă NATO va mai exista în 10 ani, va fi un lucru rău. Ceea ce a vrut să spună nu era că nu servea unui scop bun, ci că trebuie să ne confruntăm cu comunismul sovietic mult mai rapid. Deci acea tensiune a existat întotdeauna şi rămâne acea frustrare legată de lipsa contribuţiei din partea aliaţilor noștri.
Acum încep să contribuie mult mai semnificativ, toată lumea fiind de acord cu procentul de 5% din PIB. Cred că România a fost un aliat foarte deschis al Statelor Unite. Una dintre etichetele pe care le-am pus României în interviurile mele a fost aceea de "aliat uitat". Nu neapărat ignorat, dar uitat...
E uşor să îţi aminteşti de Franţa şi Germania, națiunile majore, de Marea Britanie şi așa mari departe. Ele tind să aibă la marginea hărţilor lor ţări precum România, care sunt foarte importante din punct de vedere strategic datorită geografiei lor şi din multe alte motive. De asemenea, are importanţă geografia atunci când vorbim despre propaganda rusă", a mai spus el.
Paul Coyer: "CCR şi fostul guvern nu au gestionat bine anularea alegerilor"
"Nu vreau să intru foarte mult în subiectul alegerilor din 2024 pentru că a fost foarte controversat. Sunt mulţi americani care, deşi eu cred că nu ne priveşte neapărat, au opinii. Cred că situaţia nu a fost gestionată cel mai bine. Cred că războiul informaţional rusesc are ceva de spus în privinţa asta, dar nu cred că asta e cea mai importantă dinamică aici. Cred că modul în care Curtea Constituţională şi guvernul de atunci au gestionat situaţia a dat impresia că se întâmplă ceva ce nu trebuia să se întâmple, că cineva a fost eliminat doar pentru că nu era din partidul potrivit. Noi, în SUA, am avut alegeri controversate în 2020. Este foarte important modul în care se gestionează acest lucru deoarece trăim într-o lume în care războiul informaţional este esenţial. El defineşte totul. Şi cred că dacă poţi modela inimile şi minţile, așa cum se spunea în timpul războiului din Vietnam, atunci poţi controla totul. Dacă poţi controla narațiunea, atunci poţi modela activitățile politice şi atitudinile. Şi atunci ai multă putere. Ruşii sunt buni la asta. Sincer să fiu, la fel şi SUA, iar UE nu se descurcă nici ea prea rău. Cu toţii au un aparat puternic de propagandă. Şi nu mă refer la propagandă în mod peiorativ, ci la războiul informaţional. Toate naţiunle care își ştiu interesul fac acest gen de lucruri", a mai spus Paul Coyer.
Paul Coyer: "România a ieşit în evidenţă într-un mod pozitiv"
"Președintele Trump, după cum ştiţi, nu este extrem de răbdător. Atunci când se simte frustrat de aliaţii care nu acționează foarte cooperant, ceea ce este clar că a simţit în legătură cu germanii de ceva timp, atunci face ceea ce a făcut acolo. Ironia este că, probabil ştiţi, Trump este etnic german. Ok, nu în totalitate, dar are ADN german. Dar când Trump este frustrat în legătură cu o ţară, el spune lucrurilor pe nume.
România este un caz complet diferit. Iese în evidenţă în mod pozitiv în acest moment din cauza frustrării președintelui faţă de Europa de Vest. România a pus la dispoziţia baza Kogălniceanu într-un moment în care mulţi alţi lideri din Vest au închis bazele. Acesta a fost un motiv de frustrare prentru președintele Trump, iar România a ieşit în evidenţă într-un mod pozitiv. Așadar, dacă îngrijorarea este că România va fi afectată negativ, eu pot spune că este o îngrijorare neîntemeiată. Nu cred că trebuie să vă faceţi prea multe griji în privinţa aceasta. Retragerea unui număr foarte mic de forţe americane nu înseamnă foarte mult. Înţeleg impactul psihologic, dar România este din ce în ce mai vizibilă.
L-am văzut pe președintele Dan la Washington, pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan. A avut succes în obținerea a 3 sau 3.5 miliarde de dolari pentru energia nucleară din România, Așadar, nu cred că România are multe motive de îngrijorare. România este pe drumul cel bun", a mai spus acesta.