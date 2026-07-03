"Donald Trump este frustrat, şi pe bună dreptate, de modul în care acționează unii aliaţi vest europeni. Dar românii nu au de ce să se îngrijoreze". Sunt cuvintele istoricului şi specialistului în afaceri externe şi securitate naţională Paul Coyer. Acesta a acordat un INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE pentru Observator Antena 1.

Paul Coyer, istoric american şi specialist în afaceri externe şi siguranţă naţională, i-a acordat un interviu Teodorei Tompea.

Paul Coyer: "Marea Neagă este deosebit de importantă"

"Vă mulţumesc pentru invitaţie. Mă bucur să fiu aici.

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Sunt istoric specializat în afaceri internaţionale. Privesc Marea Neagră întotdeauna printr-o lentilă istorică.

Marea Neagră a fost importantă de milenii, nu doar de secole. A fost întotdeauna un punct de întâlnire pentru diferite culturi, diferite mari puteri. Şi la fel este şi astăzi. Marea Neagră este un loc în care interesele SUA, ale UE, ale tuturor vecinilor de la Marea Neagră, inclusiv în mod proeminent România, dar şi a altor ţări precum China şi Rusia pot spune, într-un mod benign, că se suprapun. Sau, într-un mod mai conflictual, intră în coliziune.

Așadar, cred că trebuie să gestionăm această coliziune, această fricţiune, şi să găsim o cale prin care să putem beneficia cu toţii de resursele Mării Negre.

După cum ştiti, Marea Neagră dispune de resurse enorme. Energie, minerale esenţiale în jurul țărmurilor sale. Recent, au fost descoperite zăcăminte în Turcia. Există tot felul de resurse aici, în România, în Bulgaria şi în Ucraina. Evident, din multe motive, Marea Neagră este importantă din punct de vedere strategic şi este importantă pentru SUA, deoarece vrem stabilitate în această zonă. În acest moment asta este ceva ce nu avem, dar trebuie să obţinem în curând.

Este importantă în egală măsură pentru Rusia din punct de vedere strategic de trei secole. Este clar că interesul strategic al Rusiei este să controleye cât mai mult din Marea Neagră, atât în ceea ce priveşte transportul martitim, cât şi din alte puncte de vedere.

Din punctul meu de vedere, şi ştiu că şi administraţia Trump vede lucrurile astfel, la fel de mulţi oameni cu care am vorbit, gândesc la fel. Nu vrem ca Rusia să deţină controlul asupra Mării Negrei, dar nici nu vrem să ajungem la Al Treilea Război Mondial din cauza Mării Negre. Așadar, vrem să ne asigurăm că ne menținem capacitatea de a influenţa situațiile strategice din Marea Neagră pentru a menţine siguranţa transportului maritim. Este în interesul lumii", a spus el.