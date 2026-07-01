De astăzi, salariul minim crește. Pe hârtie. În buzunar, sunt doar 125 de lei în plus pe lună. Adică puțin peste 4 lei pe zi, cât o cafea la colț. Aproape un milion de angajați sunt pe plus, dar tot sub pragul unui trai decent rămân. inflația se apropie de 11%, iar coșul minim pentru un singur om trece de 4.300 de lei.

Este una dintre cele mai modeste creșteri ale salariului minim din ultimii 22 de ani. O majorare de aproape 4%, în condițiile în care inflația ajunge la 11%.

"Infim, infim ținând cont de gradul de inflație care este foarte mare, suma e foarte foarte mică", a declarat un salariat.

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"În mod ideal, salariul minim ar trebui să fie tot una cu valoarea coşului minim pentru un trai decent, care e 4.000 şi ceva după ultimele calcule independente. Dacă am creşte susţinut salariul minim, în 10 ani, acesta ar putea să ajungă la valoarea coşului de consum", a explicat Victoria Stoiciu, senator.

"Cu atât de puțin nu cred, nu, sub nicio formă pentru că este foarte mic din punctul meu de vedere", a adăugat o altă persoană.

Sindicatele cer un salariu minim de 5.000 de lei brut

Sindicatele spun că mărirea a întârziat şase luni, timp în care puterea de cumpărare s-a tot subţiat. Ca să recupereze terenul pierdut, salariul minim ar trebui să sară la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie.

"Coşul de cumpărături pe care îl cumpăram acum câţiva ani, costa în jur de 3-4 sute de lei, acum s-a făcut 5-6..Aceleaşi produse. Noi calculăm inflaţia, care şi aşa este cea mare, dar la alimente este mai mare", a subliniat senatoarea.

Numai că fiecare leu în plus la salariu înseamnă un efort financiar şi pentru firmele mici şi mijlocii. Un salariu minim mai mare trage automat după el contribuţii mai mari la pensie şi la sănătate, plus un impozit pe venit pe măsură.

Amenzile şi vechimea cumpărată pentru pensie se scumpesc

"Aceşti bani se vor vedea rapid în consum pentru că oamenii aceştia care au salariul minim au nişte nevoi pe care astăzi nu le pot acoperi", a punctat Tănase Stamule, analist economic.

Odată cu salariul minim, crește și punctul de amendă cu 14 lei: de la 202 la 216. Iar cei care vor să-şi cumpere vechime pentru pensie plătesc şi ei mai mult: aproape 13.000 de lei pentru un singur an de cotizare.