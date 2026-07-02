Concordia: Recesiunea, greu de evitat în 2026. Încrederea consumatorilor a atins minimul ultimilor 15 ani

Încrederea populaţiei şi a companiilor în economia României s-a deteriorat puternic în ultimul an, iar indicatorii au ajuns la niveluri apropiate de cele înregistrate în timpul pandemiei şi al crizei economice din 2009-2010, arată o analiză realizată de Confederaţia Patronală Concordia. Organizaţia avertizează că scăderea consumului şi presiunea asupra mediului privat sporesc riscul unei încetiniri economice.

Analiza are la bază indicatorul de încredere economică ESI, calculat de Comisia Europeană. Acesta reflectă percepţia consumatorilor şi a companiilor din industrie, servicii, retail şi construcţii asupra evoluţiei economiei.

Încrederea în economie, la niveluri critice

Potrivit Concordia, atât indicatorul general, cât şi componenta privind încrederea populaţiei au coborât la niveluri comparabile cu cele din perioada pandemiei. Declinul s-a produs treptat în ultimele 12 luni, dar s-a accentuat la finalul lunii iunie 2026.

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În aceeaşi lună, serviciile şi comerţul cu amănuntul, alături de indicatorul agregat ESI, au înregistrat cele mai puternice scăderi lunare din ultimul an.

Consumatorii cumpără mai puţin

Confederaţia susţine că deteriorarea încrederii este deja vizibilă în economie: România a traversat trei trimestre consecutive de scădere sau stagnare, vânzările cu amănuntul s-au redus, iar cifra de afaceri din serviciile destinate populaţiei a continuat să se diminueze.

Nivelul de încredere al consumatorilor ar fi ajuns la minimul ultimilor 15 ani. Concordia avertizează că această evoluţie se va reflecta în continuarea scăderii consumului privat şi a vânzărilor din retail.

Printre cauzele invocate se numără scumpirea energiei şi a carburanţilor, creşterea taxelor şi impozitelor, majorarea şomajului şi incertitudinea politică şi fiscal-bugetară.

Concordia: Recesiunea va fi greu de evitat

Concordia consideră că riscul unei recesiuni ar putea fi redus doar prin investiţii publice şi private consistente sau printr-o evoluţie favorabilă a exporturilor nete. În condiţiile actuale, organizaţia apreciază că şansele evitării recesiunii rămân scăzute.

Confederaţia cere măsuri pentru recâştigarea încrederii în economie, menţinerea ratingului de ţară şi sprijinirea mediului privat. În lipsa unor intervenţii, consumul ar putea continua să scadă în lunile următoare, chiar dacă inflaţia va intra pe o tendinţă descendentă.