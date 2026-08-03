Harta locuințelor ieftine din Capitală. În ce cartiere mai poți cumpăra apartamente sub 100.000 €

Mai există doar patru zone în Bucureşti, unde preţurile medii la apartamente nu au trecut încă de pragul de 100.000 de euro, potrivit unei analize Economica.net .

Prețuri medii sub acest prag la apartamentele cu două camere din București se mai găsesc în zonele Berceni-Giurgiului, Pantelimon, Colentina-Obor și Sebastian.

Spre exemplu, în zona Berceni-Girugiului se găsesc apartamente vechi la prețuri de 80.000 de euro, în timp ce pentru apartamentele construite după 2010, prețurile sunt chiar și de aproape 130.000 de euro.

În luna iulie a acestui an, prețurile erau mai mari cu 5% față de iulie 2025, potrivit datelor analizate de Economica.net pe baza datelor Anunțul.ro.

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În Rahova-Sebastian preţul este cel mai aproape de pragul de 100.000 de euro. Luna trecută, prețul mediu pentru două camere în această zonă a fost de 98.000 de euro, cu aproape 12% mai mult față de anul trecut.

Pentru un apartament vechi din 1987 din această zonă, proprietarul cere 87.000 de euro, în timp ce pentru apartamentele noi, se cer peste 110.000 de euro.