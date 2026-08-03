România, în topul celor mai lovite 5 ţări din UE de incendii și caniculă. La cât se ridică costurile totale

România se află printre cele mai afectate cinci ţări din UE de incendiile de vegetaţie, alături de Portugalia și Grecia, scrie Financial Times care estimează că aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni de vară în Uniunea Europeană, provocând pagube de cel puţin 3,1 miliarde de euro.

Incendiile de vegetație și valurile de caniculă, alimentate de schimbările climatice, care afectează Franța, Spania și alte regiuni ale Europei au provocat deja în acest an costuri economice de 3,1 miliarde de euro, potrivit unei analize publicate de Financial Times.

Cât ne costă incendiile de vegetaţie

Aproape o jumătate de milion de hectare au ars în primele două luni de vară în Uniunea Europeană. Portugalia, Grecia și România se numără printre cele mai afectate cinci ţări.

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Suma depășește cu mult estimările Comisiei Europene, care arată un impact mediu anual de 2,5 miliarde de euro pentru întreaga Uniune Europeană.

Estimările FT se bazează pe metodologia folosită de Comisie și pe calcule similare realizate de guvernul francez și reprezintă așa-numitul cost de "restaurare" necesar pentru refacerea zonelor arse.

Costul mediu pe hectar pentru replantare și întreținere diferă de la o țară la alta, în funcție de tipul de teren și de vârsta pădurilor.

În realitate, impactul total va fi mult mai mare, ţinând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale.

Seceta lovește transportul și producția

Calculele nu reflectă în totalitate nici cele mai recente incendii din Grecia. În plus, costurile secetei nu sunt încă pe deplin vizibile, în condițiile în care scăderea nivelului apei pe Rin și Dunăre perturbă transportul de mărfuri și determină reduceri de producție. Companii chimice germane precum BASF, Covestro și Evonik au numeroase fabrici amplasate de-a lungul Rinului.

Nivelul minim record al Dunării ar urma să ducă la oprirea centralei nucleare din Ungaria, care asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Și România a fost nevoită să oprească unul dintre cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Ambele centrale folosesc apă din fluviu pentru răcirea reactoarelor.

Potrivit expertei Sarah Meier, pierderile reale ar putea fi de peste trei ori mai mari decât media anuală de 2,1 miliarde de euro calculată anterior pentru unele regiuni din Portugalia, Spania, Italia și Grecia. Dacă focul ajunge în orașe, costurile ar creşte și mai mult.

În Franța, incendiile au lovit inclusiv economia locală din Gironde. Zeci de mii de firme au fost afectate, unele companii din industria de apărare și aerospațială și-au oprit temporar producția, iar turismul, viticultura și inclusiv fermele de stridii au avut de suferit. La finalul lui iulie, 19.500 de firme erau complet închise, iar până la 150.000 de angajați lucrau în regim redus, cu sprijin de la stat.

Și în Spania, incendiile au distrus locuințe, afaceri, vehicule și terenuri agricole, inclusiv mii de hectare de pășuni. Totuși, la nivelul întregii economii naționale, efectul asupra PIB-ului rămâne relativ limitat.