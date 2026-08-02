Vremea de mâine 3 august. Temperaturile ajung la 40°C. Caniculă și nopți tropicale în mai multe regiuni
Valul de căldură continuă să afecteze mare parte din țară, cu temperaturi care vor urca până la 40 de grade și nopți tropicale în mai multe regiuni. Cele mai severe condiții sunt așteptate în Crișana, unde maximele pot ajunge la valori comparabile cu recordurile absolute ale primei decade din august. Canicula și disconfortul termic accentuat se vor menține și în Banat, Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia.
La noapte, pe litoral, în cea mai mare parte a Banatului, Crișanei și pe alocuri în celelalte regiuni noaptea va fi tropicală (temperaturi minime în general de peste 20 de grade). La nivelul întregii țări minimele termice vor fi curpinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 24...25 de grade în Dealurile de Vest. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.
Vremea de mâine 3 august în ţară
Valul de căldură, canicula, disconfortul termic accentuat cu indice temperatură-umezeală (ITU) mai mare de 80 de unități se vor menține în Banat, Crișana, local în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. Îndeosebi în județele din Crișana se vor înregistra în continuare temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade, iar cele minime se vor încadra în general între 19 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest, caracterizând o noapte tropicală. În restul teritoriului, vremea va fi în continuare călduroasă, pe alocuri caniculară, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pragul critic de 80 de unități.
Maximele termice vor fi de la 28...31 de grade pe litoral până la 35 de grade în zonele de câmpie și de deal, iar cele minime se vor situa preponderent între 10 și 19 grade, cu valori mai mari pe litoral până la 23 de grade unde noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări după-amiaza și seara în zona de munte, în Dobrogea și în extremitatea de est a Munteniei, unde izolat vor fi averse slabe (cantități de apă de 1...8 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în nordul Moldovei și asociat averselor. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staționară la valori peste cea considerată normală (câmp ușor anticiclonic).
Vremea de mâine 3 august în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 16...19 grade.
- Vremea de mâine 2 august. Canicula se intensifică. 40°C în vest și temperaturi aproape de recordurile absolute
- Vremea de mâine 1 august. Canicula se extinde în noi regiuni ale ţării. Maximele urcă până la 39 de grade
- România, sub un nou episod de caniculă severă. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade
Vremea va rămâne călduroasă și disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staționară la valori peste cea considerată normală (câmp ușor anticiclonic).
În Cluj, vremea va fi în continuare caldă, temperaturile maxime vor urca la 33 de grade.
Vremea de mâine 3 august pe litoral
Vremea va fi călduroasă în orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare după-amiaza, când vor fi posibile averse (cantități de apă de 1...2 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, în ușoară intensificare după-amiaza (rafale de până la 45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 31 de grade, iar cele minime între 20 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade.
Vremea de mâine 3 august la munte
Vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin dimineața și noaptea, iar după-amiaza și seara, trecător vor fi înnorări și izolat averse slabe (cantități de apă de 2...8 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări asociate averselor.