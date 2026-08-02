Vremea de mâine 3 august. Temperaturile ajung la 40°C. Caniculă și nopți tropicale în mai multe regiuni

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 3 august în ţară

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Valul de căldură, canicula, disconfortul termic accentuat cu indice temperatură-umezeală (ITU) mai mare de 80 de unități se vor menține în Banat, Crișana, local în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. Îndeosebi în județele din Crișana se vor înregistra în continuare temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade, iar cele minime se vor încadra în general între 19 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest, caracterizând o noapte tropicală. În restul teritoriului, vremea va fi în continuare călduroasă, pe alocuri caniculară, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pragul critic de 80 de unități.

Maximele termice vor fi de la 28...31 de grade pe litoral până la 35 de grade în zonele de câmpie și de deal, iar cele minime se vor situa preponderent între 10 și 19 grade, cu valori mai mari pe litoral până la 23 de grade unde noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări după-amiaza și seara în zona de munte, în Dobrogea și în extremitatea de est a Munteniei, unde izolat vor fi averse slabe (cantități de apă de 1...8 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în nordul Moldovei și asociat averselor. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staționară la valori peste cea considerată normală (câmp ușor anticiclonic).