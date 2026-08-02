Când unii se perpelesc printre betoane, la temperaturi care depăşesc 40 de grade Celsius la umbră, alţii se răcoresc în vârf de munte. Transalpina e una dintre cele mai căutate destinaţii din această vară. Pe cea mai înaltă şosea din România ai ocazia... să mergi printre nori, să respiri aer curat şi să admiri peisaje spectaculoase.

Canicula sufocă din nou orașele, așa că mulți români au pornit în căutarea unui refugiu mai răcoros. Câțiva ieșeni l-au găsit la peste 2.000 de metri altitudine, pe Transalpina, unde temperaturile sunt cu mult mai scăzute decât în marile orașe.

„Nu e prima dată, dar e ca și prima dată. De fiecare dată e altfel. Pentru mine este foarte plăcută, chiar dacă este diferență de temperatură, de la 31 la 14 grade. E perfect. Peisajul este totul, este fantastic, deosebit”, spune o turistă.

Dacă în orașe temperaturile trec de 30 de grade, aici, pe Transalpina, ele nu depășesc 20. Tocmai de aceea, o haină în plus este binevenită la peste 2.000 de metri altitudine.

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Drumul printre nori nu este doar o evadare din căldura orașelor, ci și o experiență pe care mulți turiști spun că merită să o trăiești măcar o dată în viață.

„E soare, frumos. Noi ne așteptam să fie răcoare, de asta ne-am și luat un hanorac cu noi, dar e foarte bine. Luăm aer curat, de munte. Am făcut poze pe traseu, e foarte frumos, ceva de vis”, spune o turistă.

„Ne-am luat o bluziță, că e răcoare, dar în schimb aerul e foarte curat. Când respiri, se simte că e altceva față de oraș”, spune o altă turistă.

„Chiar suntem foarte impresionați. Noi anul trecut am fost pe Transfăgărășan, dar parcă aici ne place mai mult. E frig, nu ne așteptam la frigul ăsta, vedeți că sunt îmbrăcată sumar, dar asta e, ne simțim bine”, spune o ieșeancă.

Peisajele spectaculoase atrag și numeroși turiști străini. Pentru unii, Transalpina a devenit deja unul dintre cele mai apreciate trasee rutiere din România.

Turiștii străini, impresionați de România

„Sunt 17 grade, e foarte bine pentru plimbare și pentru a admira priveliștea. E minunat. Suntem pentru prima dată pe Transalpina. Am fost acum un an pe Transfăgărășan, e foarte frumos, dar aici... este cea mai bună șosea pe care am condus în viața mea”, spune un turist din Polonia.

„E frumos. Vremea e bună, cu o geacă nu e nicio problemă. Nu plouă, e soare, e bună vremea”, spune un alt turist din Polonia.

„Vremea e bună, un pic cam rece, dar avem haine pentru vremea asta”, spune o turistă străină.

Pentru o experiență completă, turiștii aleg și traseele montane din zonă. Unul dintre cele mai căutate pornește din Pasul Urdele spre Vârful Păpușa și poate fi parcurs în aproximativ o oră și jumătate.

„E soare, frumos. Noi ne așteptam să fie răcoare, de asta ne-am și luat un hanorac cu noi, dar e foarte bine. Luăm aer curat, de munte. Am făcut poze pe traseu, e foarte frumos, ceva de vis”, spune o turistă.

Transalpina are o lungime totală de aproape 150 de kilometri și ajunge la altitudinea maximă de 2.145 de metri, în Pasul Urdele. Pe sectorul alpin, viteza maximă este limitată la 30 de kilometri pe oră.

Între orele 21:00 și 07:00, tronsonul dintre Rânca și Curpăt este închis circulației.