Litrul de motorina mai are 3 bani până să atingă pragul de 11 lei. Dar preţul nu mai este singura problemă. Cel mai mare producător de carburanți din România avertizează că stocurile sunt sub presiune și că unele comenzi ar putea întârzia. Primele afectate ar putea fi fermele, aflate în plină campanie de recoltare. Iar efectele nu vor fi doar pe câmp, ci şi în preţurile de la raft.

OMV Petrom spune că vânzările accelerate din depozite au ajuns să depășească ritmul în care acestea pot fi reaprovizionate. Compania dă totuși asigurări că volumele minime prevăzute în contracte vor fi livrate, în limita stocurilor, desigur.

Problema însă apare când un client are nevoie de motorină în plus. Aceste cantități suplimentare nu mai pot fi garantate. Iar presiunea se vede deja și la pompă. Ieri, carburanții premium au fost indisponibili în unele stații, iar motorina standard se apropie acum de 11 lei pe litru.

Este o perioadă critică, mai ales pentru fermieri. Suntem în plină recoltare, utilajele consumă cantități uriașe de motorină, iar orice întârziere a livrărilor poate însemna utilaje care rămân pe loc, iar asta poate duce la mărirea prețurilor produselor alimentare.