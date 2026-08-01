Harghita vrea să cucerească Europa prin gust. Județul se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de Regiune Gastronomică Europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice.

În Harghita, gastronomia nu mai este demult doar un motiv de popas, ci deja e o strategie de dezvoltare. Zeci de restaurante, ferme și producători locali s-au alăturat programelor prin care județul își pregătește statutul de Regiune Gastronomică a Europei.

"Deja se fac pregătiri intense în sensul acesta și așteptăm toți românii, dar și străinii să viziteze această regiune. În 2028 vom avea și Banatul, o a doua regiune din România care va fi regiune gastronomic europeană și, în 2029, Dobrogea. Iată trei inițiative care se vor desfășura pe parcursul la 3-4 ani de acum încolo", a declarat Andra Pascu.

Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să îi poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfinţenie rețetele tradiţionale, făcute exclusiv din ingrediente locale.

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"O să încep cu urutul. Provine din Armenia. Am preparat astăzi foi din Merkuraj, cu o sucă de urut din stoc de oase. Aici sunt urechiuse facute de noi cu carne de vită. Tot ce avem aici am luat din Harghita. Și cârnații sunt făcuți local, tot, și cartofii, și tarhonul, și toate produsele. Urda este venită de acolo", a declarat Horga Costel, chef.

Diversitatea culturală a județului se va regăsi și în farfuriile turiştilor. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generaţie în generaţie.

"Pentru noi, însă, prioritatea maximă este turismul intern. Vrem să creștem județii în Harghita, vrem să devine o destinație cunoscută și recunoscuta la nivel de țară și peste 5-10 ani mergem și pe plan internațional. Noi avem un turist bazat pe natură și servicii de natură, de relaxare, de odihnit. Suntem județ verde pentru familii, care acum e unde primim și gastronomie", a explicat Karoly Szabo, Visit Harghita.

66 de restaurante participă deja la programul de certificare dedicat gastronomiei locale, iar alte 33 de ferme și mici producători și-au deschis porțile pentru vizitatori. Toate vor fi apărea pe viitoarea hartă gastronomică a județului.