Preşedintele Nicuşor Dan, a afirmat, sâmbătă, că nava "Contraamiral August Roman" va întări contribuţia României la securitatea regională şi la îndeplinirea angajamentelor pe care România şi le-a asumat în cadrul Alianţei Nord-Atlantice.

"E un moment important în evoluţia şi modernizarea forţelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei 'Contraamiral August Roman'. Această navă va întări contribuţia României la securitatea regională şi la îndeplinirea angajamentelor pe care România şi le-a asumat în cadrul Alianţei Nord-Atlantice. Domnule preşedinte, parteneriatul între Turcia şi România este un parteneriat solid. Trăim în plan internaţional momente tensionate în care securitatea devine extrem de importantă. Şi vreau să vă mulţumesc pentru parteneriatul solid pe care îl avem pe partea de securitate, vreau să menţionez operaţiunile comune desfăşurate împreună cu Turcia şi Bulgaria în Marea Neagră, pe partea de minare, să vă mulţumesc pentru participarea Turciei la operaţiune de poliţie aeriană în România şi pentru colaborarea noastră strânsă în interiorul Alianţei Nord-Atlantice", a declarat Nicuşor Dan, ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR "Contraamiral August Roman", organizată la Şantierul Naval Istanbul.

Evenimentul a avut loc în prezenţa preşedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan

Şeful statului a punctat că summit-ul NATO de la Ankara va reprezenta "un moment important" pentru Alianţă. "Ne dorim cu toţii şi vă urez succes în organizarea summit-ului NATO de la Ankara. Va fi un moment important pentru Alianţă. Trebuie să mergem înainte cu angajamentele pe care ni le-am asumat cu toţii la Haga, Şi nu este vorba doar despre partea financiară, este vorba de a transforma această suplimentare financiară în echipamente. Şi aici cred că relaţia, contactele pe care le avem deja în zona de industrie militară sunt importante. Există oportunităţi importante de producţie militară comună între Turcia şi România şi îmi doresc ca interacţiunea noastre viitoare şi vizita dumneavoastră aşteptată în România să materializeze aceste oportunităţi", a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.

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Evenimentul a avut loc în prezenţa preşedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, precum şi a unor delegaţii de oficiali din ambele ţări.

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