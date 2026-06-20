După 35 de ani, România are o nouă corvetă produsă în Turcia. E prima navă modernă care intră în dotarea Forţelor noastre navale, tocmai în contextul securităţii din regiunea Mării Negre. O achiziţie marcată printr-un ceremonial pe şantierul naval din Istanbul, unde este prezent şi preşedintele Nicuşor Dan. Corveta uşoară a costat peste 220 de milioane de euro şi va spori capacitatea României de apărare.

Nava, corveta ușoară "August Roman", va intra în dotarea Forțelor Navale ale României. Este o corvetă ușoară, de aproximativ 2300 de tone, care este capabilă să patruleze până la 3 săptămâni, fără escală, să opereze elicoptere, dar și drone, să supravegheze zone extinse din Marea Neagră și să protejeze infrastructura energetică offshore din România, unul dintre motivele pentru care a și fost achiziționată această corvetă.

După echiparea completă poate duce, potrivit analiștilor militari, și lupte antinavă la distanță mare. Are o lungime de 100 de metri această navă și poate prinde o viteză maximă de undeva la 24 de noduri, ceea ce înseamnă peste 44 de kilometri la oră.

O navă de care Forțele Navale ale României aveau nevoie, va intra în dotarea lor. Marinarii sunt în instructaj în Turcia de mai multă vreme și cel mai probabil va ajunge în România în prima parte a lunii iulie. Într-un context destul de important pentru România și pentru securitatea la Marea Neagră, având în vedere incidentele din ultima vreme din România.

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O corvetă necesară, dar și o discuție la fel de necesară, care va fi purtată între cei doi președinți, Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdogan, pe securitatea la Marea Neagră, având în vedere că este plănuit un hub de securitate la Marea Neagră și se va vorbi și despre pregătirea summitului NATO. România a ridicat problema securității la Marea Neagră în mai multe foruri și la NATO, dar și la Consiliul European, care a avut loc joi și vineri la Bruxelles.