Vosganian: Membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congres. Bolojan nu a respectat înţelegerea

Membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al liberalilor programat duminică, a anunțat Varujan Vosganian. Acesta îl acuză pe liderul PNL, Ilie Bolojan, că a refuzat să respecte protocolul de fuziune încheiat între cele două formațiuni în 2024 și susține că boicotul va continua atât timp cât Bolojan va conduce partidul.

Fostul lider al ALDE Varujan Vosganian anunţă că membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al liberalilor, programat duminică. El afirmă că Ilie Bolojan a refuzat să respecte înţelegerea făcută atunci când ALDE a funcţionat cu PNL, pe motiv că documentul era semnat de Nicolae Ciucă, potrivit News.ro

”Membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026. ALDE a fuzionat, prin absorbţie, cu PNL în anul 2024. Portrivit protocolului, toate prevederile negociate, inclusiv reprezentarea în structurile de decizie, erau valabile până la următorul Congres ordinar care va avea loc, probabil, în anul 2027. Devenit preşedinte interimar al PNL, Ilie Bolojan ne-a comunicat că nu va respecta înţelegerea cu ALDE, de vreme ce semnătura pe document aparţine lui Nicolae Ciucă şi nu lui. Aşa cum a procedat Lenin când a refuzat să plătească datoriile Rusiei, pe motiv că datoriile le-a făcut ţarul şi nu el”, a afirmat Varujan Vosganian, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că din acest motiv foştii membri ai ALDE nu au participat nici la congresul de anul trecut.

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"Din acest motiv noi am refuzat să participăm la Congresul extraordinar din vara lui 2025 când Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcţia de preşedinte. Nu vom participa nici la acesta şi vom păstra aceeaşi atitudine cât timp Ilie Bolojan va conduce PNL", a susţinut Vosganian.