Alertele cu drone ne-au dat emoții din nou ieri, când, în premieră, cinci județe au fost simultan în alertă, după ce o dronă Shahed a intrat în spațiul aerian al țării noastre. Și tot în premieră, din cauza incidentului, Aeroportul din Iași a fost închis pentru aproximativ 30 de minute în timpul avertizărilor. Între timp, drona a făcut cale întoarsă peste Prut, în Republica Moldova, unde a fost detectată prima dată de autoritățile din România. Tot acolo s-a și prăbușit. Incidentul a avut loc în ziua în care un spion rus a fost capturat de autoritățile române. Acesta ar fi urmărit și fotografiat baze militare, dar și alte infrastructuri de interes strategic.

Autoritățile din Suceava au reacţionat după ce, în mediul online, au apărut informaţii care sugerau că un obiect neidentificat s-ar fi prăbușit pe un câmp de pe care se vedea fum. Prefectul judeţului a declarat incidentul nu se confirmă. În locul indicat au fost trimişi mai mulţi poliţişti care au constat că era vorba despre fumul provenit de la mai multe deşeuri arse.

Alertă de drone în 5 judeţe

"În urma verificărilor efectuate, informația privind producerea unui astfel de incident nu se confirmă. Precizăm că, până la acest moment, la numărul unic de urgență 112 nu a fost înregistrat niciun apel care să semnaleze producerea unui asemenea eveniment în zona indicată.", transmite Instituția Prefectului, Județul Suceava.

Articolul continuă după reclamă

"A dat cineva foc la nişte gunoaie aici, pe un deal. Înainte de mesajul ăla cu RO-ALERT.", spune un cetăţean.

N-a fost singurul incident legat de invazia Rusiei în Ucraina şi care a ricoşat în plin în ţara noastră. Un spion rus a fost capturat şi arestat preventiv în România. Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 40 de ani a documentat şi transmis imagini şi informaţii despre obiective strategice.

Aeroportul din Iaşi a fost închis

"Acesta a acţionat din perspectiva pregătirii unor acte de sabotaj de tip hibrid sub coordonarea unei persoane cu care comunica prin servicii de mesagerie criptată.", explică Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT.

Timp de şase luni, individul a urmărit şi a fotografiat baze militare, infrastructuri de interes strategic, deplasarea trupelor și tehnicii de luptă pe teritoriul ţării noastre, dar şi aeronave ucrainene care aterizau pe aeroporturile militare din România.

Serviciul Român de Informaţii susține că bărbatul era coordonat de o persoană din Rusia. Anchetatorii spun că următoarea etapă putea fi trecerea de la documentare la acțiuni de diversiune și sabotaj.

Cum s-a derulat alerta cu drona, minut cu minut