Bucureştiul şi-a pus uniforma de trafic. Dacă în prima zi de şcoală s-a circulat aproape ca în vacanţă, a doua zi Capitala a revenit la rutina cu care ne-am obişnuit: bulevarde sufocate, claxoane şi minute bune pierdute în coloane. Unele drumuri au durat chiar şi cu zeci de minute mai mult.

A doua zi de şcoală a început cu frâna trasă în Bucureşti. Străduțele din apropierea şcolilor erau deja pline ochi, ca un furnicar, iar marile bulevarde s-au transformat în coloane de maşini. Şoferii au înaintat cu viteza melcului.

Şofer: 19 kilometri într-o oră jumate.

Reporter: Acum câteva zile cât făceaţi?

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Şofer: Jumătate din timp.

Şofer: 12 kilometri în 56 de minute.

Reporter: Aţi întârziat?

Şofer: Absolut!

"Nu am încăput efectiv în metrou" spune o elevă.

Unii au preferat însă să schimbe patru roţi cu două şi să ocolească astfel blocajele.

"Întotdeauna e liber cu trotineta" spune un bucureştean.

Anul acesta, unul dintre cele mai aglomerate din Capitală

Specialiştii spun că anul acesta se anunţă unul dintre cele mai aglomerate din Capitală.

"Bucureştiul e tranzitat zilnic de cel puțin un milion de maşini. Spre deosebire de anul trecut, acum traficul trebuie să se împartă pe mai puţine benzi pentru că multe artere au fost închise sau restricționate din cauza lucrărilor, în special la liniile de tramvai. În total, în oraş, sunt 63 de şantiere, iar 35 afectează direct traficul" explică reporterul Observator Ana Grigore.

Reporter: În cât timp crezi că o să se rezolve?

Şofer: În ce stil ne mişcăm, în câteva secole.

Pentru ca traficul să nu scape complet de sub control, autorităţile au scos pe străzi o armată de poliţişti.

Peste 200 de agenţi dirijează zilnic marile intersecţii din Capitală, în orele de vârf. Dimineaţa, între 7:00 și 10:00, şi după-amiaza, între 16:00 și 19:30.

"Sunt 103 zone în care Poliția Capitalei, dar și polițiile locale, vor asigura prezenţa poliţiştilor. În aceste intervale, colegii noştri sunt prezenți în zonele identificate, analizate de noi, pentru fluidizarea traficului rutier. Recomandarea principală ar fi dacă ar putea să folosească mijloacele de transport în comun ca alternativă de deplasare" spune purtătorul de cuvânt Claudiu Costea.

Odată cu începerea şcolii, traficul din Bucureşti creşte cu până la 30% ca volum total de vehicule pe străzi.