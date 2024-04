Mii de antreprenori vor putea primi finanţări nerambursabile de peste 50.000 de euro. Singura condiţie obligatorie

În urmă cu 2 ani, Nihal Osman a accesat programul Start-Up Nation. A primit 200.000 lei, bani cu ajutorul cărora îşi deschide un cabinet stomatologic în Capitală.

Nihal Osman, antreprenor: Am văzut o oportunitatea în a evolua profesional şi a trece din calitatea de angajat la cea de antreprenor. Am putut să utilez cabinetul cum mi-am dorit, accesa aparatura de ultimă generaţie, am încercat să luăm aparatură cât mai digitală ca să scurtăm etapele de tratament şi să fim mai rapizi.

Nihal Osman este unul dintre cei aproape 26.000 de antreprenori care și-au deschis afaceri prin intermediul acestui program.

Ediția de anul acesta aduce însă noutăți

Radu Oprea, ministrul Economiei: Ştiam ca start-up Nation are finanţare nerambursabilă de 200.000 lei, dar totuşi de la prima ediţie din 2018 a trecut ceva timp, 250.000 lei ar fi o alocare mai potrivita de data aceasta. Ştiam ca Bucureştiul nu e eligibil, ba da, este eligibil pentru categoria 18-35 ani debut în afaceri.

Florentina Lazăr, reporter Observator: La ediţia din acest an este obligatorie formarea profesională. Cei care accesează programul vor face cursuri de antreprenoriat cu o durata de 40 de ore. Acestea vor începe în iunie, iar din septembrie vor putea fi depuse dosarele pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile.

Antreprenorul trebuie să creeze cel puţin 2 locuri de muncă. Anul acesta vor fi eligibile afacerile din producţie, industrii creative şi servicii.

Petruţ Troncea, consultant fonduri europene: Ar trebui să fie o experienţă relevantă în domeniu înainte de a lua decizia accesării programului. În prima etapă ar trebui să înfiinţeze societatea comercială, iar ulterior să obţină ofertele de preţ pentru fiecare echipament, în baza ofertelor, a documentaţiei societăţii.

Cât costă serviciile de consultanţă

Serviciile de consultanţă pentru accesarea de fonduri europene costă între 400 şi 1.000 de euro. Româncele care au deja o afacere pot obţine fonduri de la stat de cel mult 200.000 de lei. Programul "Femeia antreprenor" va începe la jumătatea lunii mai.

Petruţ Troncea, consultant fonduri europene: Ponderea investiţiilor în echipamentele tehnologice ar trebui să fie de minimum 60%. După aprobarea proiectului vor trebui să fie create 2 locuri de muncă, menţinute minim 12 luni.

Radu Oprea, ministrul economiei: Are şi o cotă de finanţare cu 3 praguri, cel puţin propunerea in acest moment 10%, 20% si 30%.

Banii vor putea fi folosiţi pentru investiţii în spații de lucru, maşini, mobilier, aparatură și promovare.

