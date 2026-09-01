Refugiul şi liniştea de la curte, mai scumpe ca niciodată. Fără un buget de cel puţin 200.000 de euro e aproape imposibil să-ţi ridici o casă. Cei care se incumeta construiesc case cat un apartament, iar compartimentarea e la virgulă gândită. Nici dacă îţi cumperi locuinţa de-a gata preţurile nu sunt mai mici.

Socoteala e clară, cu cât mai departe de oraş, cu atât mai ieftin. Teoretic. Practic, manopera şi materialele de construcţii compensează preţul terenului. Ca să ţină costurile în frâu, mulţi renunţă la metri pătraţi.

100 de metri pătraţi, utili. O suprafaţă un pic mai mare faţă de cea a unui apartament generos din Capitală. Diferenţa este că suntem la 23 de kilometri faţă de centrul oraşului. De aici şi până în Capitală am face dimineaţa undeva la o oră de mers cu maşina. Însă cei care aleg să facă acest compromis se mai pot bucura de un avantaj. O curte spaţioasă cu piscină.

Cât costă o casă în Dâmbviţa

230.000 de euro. Atât costă această casă în judeţul Dâmboviţa. Fără piscină, ar fi mai ieftină cu 30.000 de euro. Facem şi un tur, să vedem şi compartimentarea.

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Zona de hol, zona de bucătărie şi apoi avem zona de living. Pe stânga şi pe dreapta urmează să fie dulapurile, livingul efectiv are 37 de metri, la care se adaugă mansarda de 32 de metri. Să vedem camerele, avem zona de noapte avem trei dormitoare şi baia care deserveşte dormitoarele.

Reporter: Câţi metri pătraţi avem?

Persoană: Fiecare dormitor are 14 metri.

"Oamenii se îndreaptă spre locuinţe mai eficiente din punctul de vedere al spaţiului şi se gândesc la facturi mai mici. Nu cred că îţi poţi construi o casă de calitate, nu foarte mare, mai jos de 200.000 de euro cu tot cu teren în momentul de faţă", explică Gabriel Focșeneanu, dezvoltator imobiliar.

Costurile mari îi ţin pe mulţi departe de visul de a se muta la curte

"Deşi am început o casă cu ani în urmă nici acum nu am finalizat-o. Cum erau preţurile atunci la materiale? Erau acceptabile. Din păcate, o mare parte din banii românilor merg pe chestiuni de bază, mâncare, încălzire", spun oamenii.

Reporter: Ce vrea cel care cumpără astăzi?

Adrian Ciorîţă, agent imobiliar: Vrea o casă ca un apartament, adică 100-120 de metri. Un apartament, dar cu curte.

Cu cât se vând imobiliarele în Bucureşti

La o căutare pe platformele de imobiliare vedem că trei camere plus un teren pentru curte se vând în Bragadiru la 128 de mii de euro, în Berceni la 142 de mii de euro şi în Vidra la 148 de mii de euro. Cu cât te apropii de nord preţurile ajung spre 200.000 de euro pentru aproximativ aceleaşi suprafeţe. Iar în inima oraşului casele îşi dublează preţurile sau chiar şi le triplează, desigur, dacă vorbim de construcţii istorice.

"Lipsa forţei de muncă calificată. Asta e una din problemele pe care le avem în construcţii. A doua este creşterea costurilor materialelor. Eu nu cred că vom avea vreo scădere a preţului construcţiilor în momentul de faţă. Că n-avem de unde", menţionează Vlad Răpişcă, inginer instructor.

Este şi confirmarea venită de la INS care arată că preţurile lucrărilor din acest sector îşi vor continua ascensiunea cel puţin până în octombrie.