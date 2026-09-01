Nicușor Dan: Încrederea în justiție este de doar 25%. Este bine că am separat cercetarea penală de televizor

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la întâlnirea cu noii magistrați definitivi absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii, că cel mai important indicator este încrederea oamenilor în sistemul de justiție. Dacă încrederea este cum este astăzi, la 25%, înseamnă că facem ceva rău și este ceva ce toți împreună trebuie să corectăm. De asemenea, președintele a spus că așteaptă să treacă cele șase luni de la numirea procurorilor-șefi, el arătând că impresia, până în momentul ăsta, este că activitatea s-a dinamizat, pentru că s-a separat cercetarea penală de televizor, iar faptul că acte importante din dosare importante nu mai ajung pe surse, în spațiul public, e un pas înainte, scrie News.ro.

"Serviciul de justitie este public (..) şi cel mai important indicator este increderea oamenilor în sistemul de justiţie. Şi dacă încrederea este cum e azi, de 25%, înseamnă că toţi, împreună, facem ceva rău şi este ceva ce toţi impreună trebuie să corectăm", le-a spus şeful statului noilor magistraţi.

El a precizat că mai este o relaţie pe care ne va lua un timp să o echilibrăm şi anume sistemul de justiţie şi politic.

"Mai este o relaţie care ne va lua un timp pentru a echilibra relaţia între sistemul de justiţie şi politic. Pentru că mai întâi a fost politicul care a neglijat, după care şi din partea asta la altă s-au petrecut nişte excese, mă refer în special la zona de salarizare, şi după care, cel mai grav, a început o campanie de blamare a întregului corp profesional. Şi asta, evident că nu e sănătos nici pentru o parte, nici pentru alta. Şi aici, din nou, şi dintr-o parte şi dintr-alta, avem de lucru, pentru că ăsta este sensul meseriei dumneavoastră, a găsi bunul echilibru în lucrurile pe care aveţi să le tranşaţi, principiul proporţionalităţii", a mai spus Nicuşor Dan.

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"Sunt convins că lucrurile nu pot decât să evolueze în direcţia potrivită, sunt convins de multă bună credinţă. Trebuie doar să reuşim să aranjăm toate aceste bune credinţe individuale într-un sistem care să funcţioneze, pentru că, am spus mai devreme, există un grad redus de încredere a cetăţenilor în sistemul de justiţie. Dar, în opinia mea, există un grad destul de redus de încredere al oamenilor din sistemul de justiţie în sistemul de justiţie. Şi aici sunteţi câteva mii de oameni care trebuie să rezolvaţi intern această chestiune", a subliniat el.

Nicuşor Dan: Am separat cercetarea penală de televizor

Preşedintele a declarat în cadrul întâlnirii cu absolvenţii din magistratură, că, în ceea ce priveşte procurorii, lucrurile sunt cumva mai simple.

"Există o aşteptare a societăţii legată de mai multe lucruri, de violenţa în familie, de traficul de droguri şi aşa mai departe, dar cea mai importantă aşteptare este legată de fenomenul corupţiei, corupţia mare, corupţia mică. Aştept să treacă cele şase luni de la numirea procurorilor şefi. Impresia, până în momentul ăsta, este că activitatea s-a dinamizat", a declarat şeful statului.

El a menţionat că, dacă ne uităm pe cifre, "un lucru bun este că am separat cercetarea penală de televizor".

"Faptul că acte importante din dosare importante nu mai ajung pe surse, în spaţiul public, e un pas înainte", a mai spus preşedintele.

"Reiterez responsabilitatea pe care o preluaţi odată cu preluarea acestei funcţii, dar reiterez optimismul că, prin activitatea dumneavoastră, o să ajungem într-un termen rezonabil la bunul echilibru şi la percepţia de dreptate în ţara noastră", a mai spus şeful statului.