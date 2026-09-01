Cu câteva zile înainte să meargă la școală, unii copii primesc o lecție importantă în familie: cum să facă rost și să aibă grijă de banii de buzunar. În loc să le dea cadou câteva bancnote, părinții îi învață că pot să le câștige dacă ajută la treburile casei, de exemplu, sau la îngrijirea animalului de companie.

Specialiștii în educație financiară le recomandă părinților să înceapă micile lecții de educație financiară încă de când copiii împlinesc șase, șapte ani.

Ionuț Spiridon: "Le creez anumite misiuni pentru a obține ceea ce-și doresc. O notă bună, cumpărăm acel pluș. O ajută pe mami la curățenie, chiar îi angajăm și în activități de genul."

Reporter: "Și acolo primesc mai mult?"

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Ionuț Spiridon: "Acolo e suta. (râde) E suta de lei."

"Dau cu aspiratorul, șterg praful, mai dau cu mătura", spune fiica lui Ionuț.

Copiii trebuie încurajați să facă economii ca să își poată cumpăra ce vor, cu aprobarea părinților, și să facă încet, încet diferența între dorințe și nevoi.

"Faptul că au percepția fizică a unui ban îi ajută să înțeleagă și impactul deciziilor pe care ei le iau. De exemplu, dacă ei vor să achiziționeze un produs mai scump, pot să înțeleagă că trebuie să acumuleze și eventual să facă un soi de investiție pentru a putea cumpăra produsul respectiv", explică sociologul Romeo Asiminei.

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Ionuț Spiridon: "Ne așezăm la masă, fiecare contribuie. Farfuriuțe, cea mare furculițe, cuțite, cel mic șervețele."

Reporter: "Acolo nu sunt bani."

Ionuț Spiridon: "Acolo nu sunt. Acolo sunt doar activități... intră pro bono."

"Cred că trebuie să învățăm să-i facem un pic responsabili, să-i învățăm să-și gestioneze și pușculița, pentru că a înțelege banul și finanțele în ziua de astăzi e o chestie mult mai complicată decât atunci când creșteam noi", spune o tânără.

Și adulții trebuie să aprofundeze lecțiile despre bani. 7 din 10 susțin că își gestionează atent veniturile, dar studiile arată o mare diferență între intenție și realitate. Mai mult de jumătate dintre români ajung la improvizații financiare pentru a acoperi cheltuielile lunare.