A 49-a ediție a programului Litoralul pentru toți a debutat astăzi, 1 septembrie 2026. Turiștii se pot bucura de reduceri de până la 60% la unele unități de cazare. Așa se face că unii au prins și camere cu doar 39 lei pe noapte.

Românii care nu au ajuns anul acesta pe litoral o pot face acum la prețuri foarte avantajoase. Programul Litoralul pentru toți a debutat astăzi, 1 septembrie. Este cea de-a 49-a ediție a programului care aduce reduceri de până la 60% la prețurile cu cazarea.

Cele mai mici tarife se regăsesc în Eforie Nord, acolo unde merg și cei mai mulți turiști. Urmează Costinești. La polul opus se află Mamaia.

Cei mai mulți turiști spun că alocă un buget cuprins între 1.000 și 2.000 lei pentru 10 nopți de cazare.

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Turist: "Am dat 1.500 pe 10 nopți. Vin de 30 de ani"

"Am ales perioada aceasta pentru că suntem pensionari. Nu e așa cald, marea e calmă, e frumoasă. De 30 de ani doar aici venim. Eu vin de mic copil. Prețurile sunt mai mici, sunt bune, e normal să căutam ceva mai ieftin. Am plătit cash, dar am luat din timp. Prefer capetele de sezon că nu e nici foarte cald. Am dat 1.500 lei pe 10 nopți", a spus un turist pentru Observator.