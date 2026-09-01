Rusia atacă tot mai aproape de granița noastră! Un bombardament cu drone kamikaze a distrus un punct de trecere al frontierei la mai puțin de un kilometru de malul românesc al Dunării. O dronă s-a prăbușit pe clădirea grănicerilor ucraineni din dreptul localității Isaccea din județul Tulcea. Punctul de frontieră a fost atacat de cel puțin cinci ori de la începutul invaziei ruse. Experții militari avertizează că bombardamentele din apropierea României se vor înmulți.

A fost o noapte grea pentru românii care locuiesc la granița cu Ucraina. Rușii au lansat 218 drone noaptea trecută în două regiuni ucrainene, iar o parte au țintit punctul de frontieră Isaccea - Orlivka. Vama ucraineană a fost complet distrusă.

"A fost urât, a fost un zgomot foarte puternic. Nu a fost niciodată atât de puternic ca acum. Iar urmele de la trasoare erau atât de multe, era cerul roșu, ne-am speriat, am crezut că a fost atacată România", spune Gina Bradea, localnică.

"Noi suntem la 12 kilometri depărtare și se zgâlțâie casa. Face ca la cutremur casa", povestește un localnic.

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Sirenele ucrainene de avertizare au început să sune cu o jumătate de oră înainte de miezul nopții. 40 de minute mai târziu, autoritățile române au trimis mesaje Ro-Alert locuitorilor din județul Tulcea. Raidurile aeriene au început în scurt timp.

"Una dintre drone a fost doborâtă de antiaeriana ucraineană și a căzut în spatele acelui siloz, iar altele au lovit mai multe clădiri din punctul vamal, acea clădire cu etaj care se vede în imagini", explică reporterul Observator Adrian Obreja.

"Au tot continuat bubuiturile preț de aproximativ o oră, o oră și ceva. Din fericire pentru noi, partea românească, nu s-au înregistrat pagube", spune primarul din Isaccea, Neculai Ștefan.

Angajat al portului: "Le-a fărâmat toată aparatura acolo, în clădirea aia."

Reporter: "Dar dacă mai trag și diseară?"

Angajat al portului: "E interesul să fărâme tot aici și să nu se mai treacă."

Punctul vamal va fi închis cel puţin o săptămână

Zeci de camioane au rămas blocate în coloană în fața punctului vamal care va fi închis cel puțin o săptămână.

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"Ne așteptăm ca în perioada imediat următoare această misiune a Rusiei să fie intensificată, mai ales la astfel de puncte de trecere și pe astfel de puncte cu transfer comercial, dar și cu unele elemente militare. Ei încearcă să întârzie aprovizionarea Ucrainei", explică generalul în rezervă Cristian Barbu.

Războiul din Ucraina își face simțită prezența tot mai des la noi în țară. O dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită azi-dimineață pe un câmp la 40 de kilometri de Vaslui. Geniștii au neutralizat-o la fața locului, la doi kilometri de casele localnicilor. Ancheta care a început va stabili proveniența dronei și de ce nu au depistat-o radarele armatei.