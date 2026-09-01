Piaţa auto, în cădere liberă: înmatriculările de maşini noi au scăzut cu 37% în primele 8 luni ale anului

Piaţa de autoturisme este în scădere cu 10%, în primele 8 luni din 2026, fată de aceeaşi perioadă a anului trecut, informează Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA), cel mai mare recul fiind înregistrat la înmatriculările de autoturisme noi (37%). Cu o lună înainte, scăderea la autoturisme noi, faţă de iulie 2025, era de 28%.

În august, autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 31%, faţă de august 2025, potrivit informaţiilor preliminare furnizate de asociaţie care au la bază datele DGPCI.

"APIA aduce în atenţie primele informaţii oficiale despre înmatriculările de autovehicule din România, în luna august 2026, bazate pe datele publicate de DGPCI şi prelucrate de specialiştii noştri. În această lună, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu -37%%, faţă de august 2025. Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de -31%, faţă de august 2025. Autoturismele pur electrice înregistrează o scădere de -29%, faţă de august 2025, ajungând la 669 unităţi", arată APIA într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii asociaţiei suţin că totalul pieţei de autoturisme este în scădere cu 10%, în primele 8 luni ale lui 2026, comparativ cu perioada similară din 2025.

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În Top 10 înmatriculări de autoturisme – Mărci, pe primele poziţii se află Dacia cu 2142 unităţi, urmată de Toyota – 1229 unităţi, Skoda – 845. Numărul total de unităţi vândute este de 9473.

Din punct de vedere al înmatriculărilor de autoturisme în funcţie de Modele, lider este Dacia cu Logan-809 unităţi, după care urmează Modelul Logan (tot de la Dacia) -637 unităţi şi Toyota – Corolla -490 de unităţi.